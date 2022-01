Por Milagro Sala, el kirchnerismo duro se planta ante el Presidente

En febrero de 2020 Alberto Fernández se desligó del sector ultra K y fue enfático al referirse a la cuestión: "El tema semántico no es menor porque el preso político técnicamente es el que está a disposición del Poder Ejecutivo; es el preso sin causa. Yo no tengo a ningún preso político y, obviamente, me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo", dijo en ese momento.