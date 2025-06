Bullrich: "En los últimos 10 años, Argentina recibió 1,7 millón de extranjeros que se quedaron a vivir"

“Los gastos médicos de los extranjeros que no tengan seguro de salud van a ser cobrados. Si el visitante no los pagara, se le daría una sanción y ya no podría volver a la Argentina”.

Cuatro deportaciones en un solo día con la nueva Ley Migratoria.



Ley y orden para hacer a la Argentina grande otra vez.

DNU 366/25: 10 cambios en materia de migración

1-Se permitirá el rechazo en frontera y sanciones para ingresos irregulares.

2-Para ingresar en el territorio nacional, los extranjeros deberán presentar una declaración jurada, indicando motivos y compromisos de permanencia.

3-Se restringe el acceso irrestricto a los servicios de salud y educación.

4-Se mantiene el acceso a la salud en situaciones de emergencia.

5-Respecto a la educación, los niveles inicial, primario y secundario quedan garantizados de manera gratuita independientemente de su condición migratoria.

6-La enseñanza superior no será arancelada para argentinos (nativos o por opción) y para extranjeros con residencia permanente.

7-Las casas de altos estudios de gestión estatal podrán establecer retribuciones por los servicios de educación a aquellos estudiantes sin residencia permanente.

8-En materia laboral, se prohíbe trabajar a extranjeros en situación migratoria irregular.

9-Se modifica el acceso a la ciudadanía por naturalización y se establece un requerimiento de dos años de residencia continua y legal sin salidas del país.

10-Se incorpora la ciudadanía para aquellos que inviertan en proyectos de más de US$500.000, sin importar el tiempo de residencia. En este marco, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita del Ministerio de Economía.