Piden escrache y castigo para un hombre que golpeó brutalmente a su perro

“Yo me asusté porque escuché un ruido muy fuerte afuera de mi casa y pensé que me estaban queriendo robar algo. Cuando me asomé por la ventana vi pasar al hombre y después cuando miré por las cámaras me encontré con esto”, detalló.

A su vez, contó que si bien ella no conoce al hombre, otros vecinos lograron identificarlo, “No lo vi nunca en mi vida, pero otros vecinos comentaban que sí lo veían pasear por el barrio con el perro y siempre tironeándolo y pegándole patadas”.

El hombre se presentó en la comisaría

Según información que trascendió esta tarde 03/05, luego de que los vecinos radicaron la denuncia sobre lo sucedido tanto en el 911 como en la UFEMA (Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental), el acusado se presentó voluntariamente a la comisaría del barrio.

“Al muchacho lo conocemos del barrio. Él está en la comisaría. Estamos viendo si da las llaves, pero primero le tiene que tomar declaración en la comisaría y todo esto. Es una persona que tiene problemas. Él fue por sus propios medios a la policía y ahora hay que esperar a que el comisario diga que vamos a hacer”, explicó un vecino a los medios de comunicación.

Se espera la orden del Juez para liberar a la Mascota, será llevado a un refugio.

El video viral a continuación