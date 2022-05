Peronismo y Kirchnerismo: Claro distanciamiento en Mendoza

Lo destacado de la jornada fue la presencia del salteño ex gobernador, Juan Manuel Urtubey

El antes titular provincial con un tono medido y cordial dijo: "Muchísimas gracias Anabel (Fernández Sagasti) por la invitación, muchísimas gracias al Partido Justicialista de Mendoza. Vale el doble la invitación, porque como bien saben yo no integro el Frente de Todos. Soy peronista, lo fui, lo soy y lo seré"

"El peronismo tiene el peligro de convertirse en un partido con una mirada conservadora del statu quo que ser un espacio transformador" reconoció Urtubey. Y como si algo faltara entre las diferencias internas calificó de "una gran irresponsabilidad" la pelea de poder entre Alberto y Cristina, en un país con "un 70% de inflación proyectada, casi un 50% de pobres y donde la discusión parece ser de quién de los dos es la culpa, sin pensar en cómo transformar ese fracaso".

unac-wado-sagastijpg.webp El gobernador, Sergio Uñac, junto a dirigentes camporistas en la reunión que evaluó el futuro del peronismo

Dato para seguir

De paso, el salteño, uno de los dirigentes más jóvenes del PJ; se reunió con sectores del peronismo disidente y el legislador de José María Videla Sáenz (Frente Renovador) de quien se dice, tiene buena llegada a Javier Milei. En un orden conciliador Urtubey pidió, observar "las responsabilidades que toca a cada uno por no captar a los jóvenes que se preocupan por la política".

Urtubey en línea con los jóvenes digitales

Entendamos cómo funciona la cabeza de un nativo digital. A esos chicos el peronismo no les habla. El peronismo puede construir futuro si no entiende a los jóvenes de la Argentina. Nos tiene que llamar la atención que los chicos que empiezan a participar (de la política) desde los 16 años empiezan a mirar otras cosas y no miran al peronismo Entendamos cómo funciona la cabeza de un nativo digital. A esos chicos el peronismo no les habla. El peronismo puede construir futuro si no entiende a los jóvenes de la Argentina. Nos tiene que llamar la atención que los chicos que empiezan a participar (de la política) desde los 16 años empiezan a mirar otras cosas y no miran al peronismo

Más tarde calificó al Frente de Todos como "la expresión de un fracaso" que no tiene mucho más que ofrecer. Pero admitió que podría participar de la construcción de un nuevo espacio con los sectores que participan del Frente, "una nueva construcción colectiva con acuerdos importantes en economía, inflación, seguridad, entre otros temas urgentes".

Sobre el final de su exposición Urtubey pidió evitar los confusos mensajes que llaman a "la lucha de clases" y reflexionó:

Puede ser muy interesante, puede lograr muchos aplausos y puede hacer ganar una elección la lógica de la lucha de clases pero no va a poner de pie a la Argentina Puede ser muy interesante, puede lograr muchos aplausos y puede hacer ganar una elección la lógica de la lucha de clases pero no va a poner de pie a la Argentina

Infaltable referencia a la Ciudad de Buenos Aires

Disputa por YPF

Aunque no es nuevo escucharlo, menos desde el FDT, Eduardo "Wado" De Pedro reiteró que la Argentina "es un país unitario" y pidió mudar a la petrolera YPF a una provincia patagónica para que "todos los recursos que se producen en el territorio argentino no tributen en la Ciudad".

"Si queremos diagnosticar, cambiar las cosas y una Argentina mejor, tenemos que partir de un diagnóstico certero, que refleje la realidad. Tenemos que decir que todavía somos un país unitario y el desafío del peronismo es construir una Argentina federal", dijo el funcionario.

"Tenemos que tomar decisiones desde el gobierno nacional, que YPF y las empresas petroleras tributen en la Patagonia, que la sede de YPF esté en una provincia petrolera o productora de gas", propuso el ministro camporista.

Luego más enfático, señaló:

Basta de atender en Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires, y que todos los recursos que se producen en el territorio argentino tributen los recursos en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a construir una Argentina un poco más justa Basta de atender en Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires, y que todos los recursos que se producen en el territorio argentino tributen los recursos en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a construir una Argentina un poco más justa

Bajo igual inspiración sostuvo

Que la Patagonia sea la sede de la pesca, del petróleo, del gas, de distintas carnes rojas. Que nuestros puertos de aguas profundas vuelvan a estar en funcionamiento. Que la Patagonia tenga hidrógeno verde, energías renovables y se pueda volver a invertir esa migración permanente que tenemos alrededor del Puerto de Buenos Aires, con más de 37% de la población hacinada Que la Patagonia sea la sede de la pesca, del petróleo, del gas, de distintas carnes rojas. Que nuestros puertos de aguas profundas vuelvan a estar en funcionamiento. Que la Patagonia tenga hidrógeno verde, energías renovables y se pueda volver a invertir esa migración permanente que tenemos alrededor del Puerto de Buenos Aires, con más de 37% de la población hacinada

En semejante clima de euforia partidaria De Pedro elogió el momento en que Cristina Kirchner optó por reestatizar YPF: "Sin tener miedo a tomar decisiones que no le gustan a un sector minúsculo pero poderoso de la Argentina, sin tener miedo volvimos a tener YPF".

El cierre del conclave interno fue un almuerzo en el complejo Arena Maipú del cual Juan Manuel Urtubey no fue parte

