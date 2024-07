Patricia Bullrich convierte el caso Loan en otro caso Maldonado

Laudelina está procesada por falso testimonio.... Pero hay colaboradores de Gustavo Valdés que, según se investiga, habrían convencido a Laudelina para su falso testimonio. ¿Qué es lo que no entiende Bullrich?

La ministra Bullrich defendió al gobernador de Corrientes, denunciado por el fiscal federal Guillermo Marijuan en los tribunales federales de Comodoro Py, por “encubrimiento” en el caso de la desaparición de Loan.

Bullrich sostuvo al canal TN que se trata de un “despropósito”, y aseguró: “Todo se resume a las 7 personas que estaban ahí”. Otra tontería de parte de Bullrich: ¿Acaso ella es jueza o fiscal de la causa?

“Me parece que involucrar a Valdés es una barbaridad”, consideró Bullrich en diálogo con TN el martes por la noche.

Luego incurrió en una contradicción: “Me parece que en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de no decir una palabra de más, porque se puede involucrar a gente que no tiene nada que ver”. ¡¿...?!

marijuan.jpg Guillermo Marijuan.

Guillermo Marijuan

El fiscal federal Guillermo Marijuan denunció

al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés;

al senador nacional Diego Pellegrini;

al exministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte; y

al abogado José Fernández Codazzi, entre otros.

La denuncia de la Fiscalía Federal Nº9 recayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7, Sebastián Casanello.

El expediente CFP 2908/2024 incluye una denuncia por los presuntos delitos de encubrimiento, violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

Consultado por la agencia Noticias Argentinas, José Peña, el padre de Loan, celebró la denuncia contra el gobernador Valdés.

"Es una gran noticia. No podía creerlo", resaltó a NA el papá del niño que ya lleva 40 días lejos de su casa.

marta noguera.webp María Noguera, madre de Loan Peña.

La mamá de Loan

María Noguera, madre de Loan, también criticó al gobernador Valdés al sostener que "los primeros días ya tenía que estar acá, darme un abrazo, pero no pasó".

A los 40 días de la desaparición de su hijo, ella ya no cree en nadie y que José Peña no pensaba que tantas personas estarían en el almuerzo en el paraje Algarrobo, en el pueblo 9 de Julio, cuando desapareció Loan.

En diálogo con Alfredo Casado, de Radio Splendid, María Noguera explicó que la búsqueda de Loan en Chubut y Santa Cruz (una tontería mayúscula ocurrida el martes 23/07) se enteró por los medios, ya que no le informan nada por el secreto de sumario.

"No suelo ir a la casa de la abuela Catalina, sólo va José y justo ese día fue con Loan, que hace rato quería ir al campo y estaba muy contento. Pero por sorpresa, nadie sabía nada, José no estaba enterado de que estaba esa gente para comer, para compartir un almuerzo", explicó María Noguera.

Al ser consultada de si desconfía de alguien, la mamá del menor desaparecido manifestó: "Ahora no hay que confiar más en nadie, así que no sé. Catalina es inocente porque tiene 87 años, ella sólo los invitó para el almuerzo, creo que todo fue por el lado de Laudelina".

También: "Estoy muy agradecida a la gente que me apoya en la marcha. Cuando puedo y estoy bien trato de asistir".

La tía Laudelina

Laudelina Peña rechazó un careo con su esposo Antonio Benítez, otro de los imputados en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Mónica Chirivín, la abogada de la tía de Loan, dijo que un careo entre Laudelina y Benítez "resultaría un dispendio jurisdiccional inútil que nada nuevo aportaría a la causa".

Un careo es una diligencia que se practica en la instrucción o como prueba en el acto del juicio oral, de carácter extraordinario, para confrontar los testimonios o declaraciones vertidos en el proceso por los testigos o los imputados.

Se recurre al careo cuando no existe otro medio de averiguar la existencia de delito o la culpabilidad de alguno de los acusados. Pero es un acto voluntario.

laudelina peña tía de Loan.webp Laudelina Peña.

Fernando Burlando

Fernando Burlando, abogado de María Noguera, ofreció un diagnóstico correcto:

"La investigación está en foja 0. Esto lo está haciendo la propia jueza y el fiscal. Nos tiene con el secreto de sumario, nosotros todos los días presentamos diferentes medidas. Yo ya tengo entendido que hay pruebas que se han perdido", agregó en diálogo con Mañanas Argentinas, por C5N.

"Hay una situación de negligencia o de encubrimiento", y hasta aseguró que "hicieron una atrocidad jurídica, se perdieron pruebas. No estoy diciendo nada, pero es llamativo cómo se manejan. Pero no me cabe otra alternativa de pensar que esa situación de obediencia y la obsecuencia hacia el poder político están en la justicia de Corrientes", indicó.

"Nosotros pedimos que se repitan los nuevos operativos porque vimos la precariedad con la que se habían hecho los anteriores. En una zona de agua buscaban a Loan con un palo y eso en el protocolo no dice que no se hace de esa manera, sino que utilizan otros elementos", reconoció.

En ese sentido explicó que la primera impresión que tuvo junto a su equipo cuando llegaron al lugar "es que los rastrillajes no se hicieron de manera adecuada".

Por otro lado, apuntó contra Laudelina Peña: "Laudelina es una mentirosa, se está callando cosas. Nunca existió la versión del accidente, solo fue un invento de un grupo de personas que realmente se verá qué participación tuvieron".

En esa misma línea, también le recayó a la jueza Cristina Pozzer Penzo al asegurar que le pidió el secuestro de los $50.000 y "ni siquiera sabemos si lo hizo. Nos están tomando el pelo".

El excomisario Maciel

Hoy miércoles 24/07, en el marco de la causa que investiga la desaparición de Loan ocurre la ampliación de indagatoria del ahora excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel llegó al juzgado de Goya.

En su declaración, el ex comisario de 9 de Julio se definió como "imputado colaborador" y aseguró tener más información de utilidad para encontrar al niño que desapareció el 13 de junio en el paraje Algarrobal, en la casa de su abuela, Catalina Peña.

Maciel va a dar precisiones sobre una camioneta blanca que trasladó a uno de los detenidos, indicó su abogado Miguel Ángel Pierri, a TN. "Pretendemos que si es valorado positivamente, pueda ser un imputado colaborador", agregó.

