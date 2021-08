Pablo Echarri: Cristina Kirchner es "la sucesora de Perón"

Pablo Echarri, junto a su esposa Nancy Dupláa Pablo Echarri fue consultado también por la militancia feminista de su esposa Nancy Duplaá y su hija Morena.

Consultado por las declaraciones de su pareja, Nancy Duplaá quien dijo no tener dudas que "se va a dedicar a la política", expresó: "Es algo que me interesa de manera natural. Mi foco está puesto en mi oficio que es lo que me sostiene y también lo que me da alegría. La política la vivo a través de SAGAI".

El actor recordó, además, que en su juventud "no era un tipo muy apasionado en la discusión política". Y relató: "Mi viejo era radical y discutía muy fuerte, entonces yo trataba todo el tiempo de bajarlo".

Militancia feminista

Consultado por la militancia feminista de Nancy y su hija Morena, Pablo Echarri reveló: "Me cuesta la deconstrucción porque nací y crecí en una sociedad machista. Cuando tenés una esposa y una hija feministas y tenés intención de seguir quedándote en tu casa empezás ese proceso de revisión de qué cosas corresponden y qué cosas no".

"Hay cosas que tienen que ver con el humor, chistes que ya no se pueden hacer, no da reírse con ciertas cosas", aseguró.