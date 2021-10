Omar Perotti enfrenta un gran conflicto ante las elecciones

Repercusiones

El rechazo de Amsafé no cayó nada bien dentro del Gobierno Provincial. La ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, consideró que la medida de fuerza lanzada por el gremio "es desproporcionada" y además aseguró que la propuesta ofrecida por el gobierno de Omar Perotti “es claramente la mejor del país".

“Cumplimos con las actas paritarias y con los acuerdos para analizar con los docentes cómo seguimos en los últimos tres meses del año. Cuidamos el salario frente al avance de la inflación”, expresó la ministra en diálogo con la radio LT8. Y agregó: “Además del 52% de aumento que se les ofreció, está la inversión de la provincia en el Boleto Educativo y en el Boleto Educativo Rural, que aporta una mejora indirecta porque evita que los docentes inviertan en el caso de los urbanos entre un 3 y 4% de su salario, y en el caso de los boletos rurales mucho más. Todo eso es mejora del rendimiento del salario de los docentes, dado que ese beneficio no lo tienen otros trabajadores”.

“Ratificamos el derecho constitucional a huelga. Pero nada evita que los días que no se trabajan no se paguen. Ratificamos nuestra política salarial para todos los sectores. Si los docentes no la aceptan, no tendríamos que pagarla. Supongo que esas cosas habrán sido evaluadas por quienes no sólo rechazaron la oferta sino que cortaron la presencialidad que tanto esfuerzo costó recuperar”, advirtió Adriana Cantero.

la ministra educacion santa fe adriana cantero se refirio al inicio clases partir del lunes.jpg La ministra de Educación de la gestión de Omar Perotti considera desproporcionada la medida decretada por el gremio Amsafé.

Quien también se manifestó al respecto fue el ministro de Trabajo de Santa Fe, Juan Manuel Pusineri, que coincidió con Adriana Cantero y consideró que la medida decretada por Amsafé es desproporcionada. “La propuesta supera cualquier otra oferta salarial que se haya hecho en el orden nacional y provincial en Argentina”, defendió el ministro Pusineri.

Además afirmó que “en el caso de Amsafé estamos atravesados por una situación de política interna en la que determinado sector (por la dirigencia de Rosario) habitualmente no acepta ninguna propuesta, sea del 50, 60, 70, 80 o del 90 por ciento”.

El funcionario de la gestión de Omar Perotti aseguró que "por supuesto que vamos a seguir dialogando pero no tenemos posibilidad de mover la propuesta”. Por último, adelantó que a aquellos docentes que se adhieran al paro y no vayan a trabajar, se les descontará el día.