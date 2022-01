"O hay acuerdo con el FMI o hay Asamblea Legislativa"

El verso de la recuperación económica

Según Moreno, es falso hablar de recuperación genuina de la economía con un nivel insostenible de déficit fiscal y definió al 2021 como un año "razonable para lo que fue" pero "en las últimas 3 semanas se puso complicado". "Contra lo que se preveía, complicado", dijo quien todas las semanas recibe en su pyme nuevas listas de precios.

"En el 2020, la caída en función de la facturación, cayó un 14%. Lo que pasa ahí es que lo que impacta son hechos metodológicos que no están mal pero cuando la inflación es normal del 2%, 3% y 3%. Ahora bien, cuando la inflación se acelera, hay diferencias importantes. Entonces, a la caída la tendrían que haber medido sobre precios mayoristas en el 2020 a precios corrientes y eso te da una caída del 14% pero en 2021 una recuperación cercana al 10%. Eso es lo que explica porqué no se ve en la calle esa recuperación", se explayó.

"A su vez, esa recuperación del 10% se da con un déficit insostenible. El Gobierno dice que cerró en 3% pero es el déficit primario. Si a eso le agregás el financiero, provincias y el cuasifiscal, vas a terminar pasando el 12%", refutó.

"Vos podés decir: 'yo no pagué la luz y por lo tanto tengo plata en el bolsillo'. Y yo te pregunto: '¿Y si hubieses pagado la luz?'. No tendrías nada. Vos fijate que cuando se hizo la barbaridad que se hizo con Vicentin se dijo que se había endeudado por encima de sus posibilidades y que por lo tanto era un chanta, un delincuente y una porquería. Al final se terminó muriendo y ahora no sirve para nada lo que se hizo durante 2 meses. Por eso te digo que cuando tenés un déficit fiscal como el que tiene Alberto, esto del 10% de recuperación es una chantada", ejemplificó en una charla tan extensa como picante.

El exfuncionario sentenció: "No podés seguir con este déficit. La Argentina no tiene posibilidad de endeudarse afuera de la Argentina. Esto significa que si el Gobierno tiene déficit fiscal lo va a poder financiar de una manera virtuosa si le presta el sector privado y de una manera defectuosa si emite plata. El presidente tiene la facultad de emitir plata pero no tiene la posibilidad que tuvo el zángano de Macri de ir a pedir plata afuera".

Acá tenemos dos problemas, si emite es obvio que vamos a una inflación del 60%, que es lo que dijo Carlos Melconian, 'que la solución es una Argentina con 60% de inflación'. Esa es la solución para que pierda las elecciones escandalosamente porque ningún Gobierno con 60%, 70% u 80% de inflación puede ganar una elección. Sería la primera vez que a un Gobierno supuestamente Nacional y Popular lo sacan a patadas

"El segundo aspecto es que lo financie con el sector privado partiendo de la base de que se estableció que el sector público es mejor administrando que el sector privado. Es como que se diga que Kicillof, que nunca manejó nada, administra mejor que Moreno, que tiene un mayorista de ferretería", cerró.