¡No va más!: Final del sufragio y votó 74%, en 2019 fue 80%

El acto electoral finalizó a las 18:00 aunque se siguió recibiendo el voto de los/as electores/as que se encontraban aguardando su turno, informó la Cámara Nacional Electoral acerca de la jornada del sufragio. En las elecciones generales de 2019 la participación fue del 80%. Un dato no menor es que en 2023 y pese a toda la expectativa sobre nuevos electores, participación juvenil y presencia de ancianos, etc. etc. la participación fue menor; 74% aunque la Cámara dice que todaví hay gente votando.