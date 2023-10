Duelo del Tigre y el León al balotaje

Live Blog Post

Votó Patricia Bullrich, candidata a la presidencia

La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, votó este domingo en La Rural, en Palermo, en medio del recibimiento de algunos de sus votantes que le pidieron sacarse fotos antes de que pudiera llegar a la mesa de votación.

"El objetivo de quien se presenta representando a una fuerza tan importante como JxC y en mi caso es no solamente estar en el balotaje, sino ganar la elección", lanzó ante la prensa y luego cuestionó las declaraciones de CFK a las que catalogó como una "maniobra para despegarse".

Si siendo vice no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo del Gobierno Si siendo vice no es escuchada, me parece que es una excusa para no hacerse cargo del Gobierno