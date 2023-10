Rosario: Con 102 años se presentó a votar

En Rosario el alerta meteorológico no le erró con el tiempo pero no hay lluvia que haya podido detener a los ciudadanos a la hora de ir a emitir su voto, especialmente a las personas de edad mayor que este domingo revolucionaron las urnas en toda la Argentina. Un caso particular en la city rosarina fue el de Alicia "Coca" Baldó quien, con sus 102 años, se presentó para decidir el futuro del país.