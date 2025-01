Milei quiere un 50% en las legislativas, un número que no tuvieron Alfonsín, Menem, ni los K

¿Cuánto sacó la UCR en medio de tanta algarabía? Un 43,5 % de los sufragios.

image.png Elecciones parlamentarias 1985: el mapa de Argentina teñido de rojo

1987: UCR, apenas Córdoba y Río Negro

La “tortilla se dio vuelta” cuando iban 4 años de gestión de los rojiblancos (el mandato presidencial eran 6 años). El Plan Austral no funcionó, la inflación había retornado, el conflicto con los 'carapintadas' lesionaba la autoridad de Alfonsín y eso provocó un castigo en las urnas: 37% de los votos.

El Partido Justicialista recuperó las gobernaciones de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, entre otras. En el peronismo quedaron posicionados para la presidencial Carlos Menem y Antonio Cafiero. En la UCR, Eduardo Angeloz (Córdoba), que corroboraba la crisis del alfonsinismo que se refugiaba en Río Negro (Horacio Massacessi).

image.png La UCR barrida de casi todo el país

1991: con el “1 a 1”, fiesta en el peronismo

La primera parlamentaria que tuvo que afrontar Carlos Menem la desdobló (agosto / septiembre / octubre / noviembre) para que el Plan de Convertibilidad (iniciado en abril) tuviera tiempo para impactar. Al final ganó con comodidad: 40.8%.

Luego de 2 procesos agudos de aumentos de precios en 1989 y 1990, Domingo Cavallo logró con la Convertibilidad y las privatizaciones que la economía volviera a crecer.

image.png Convertibilidad hizo ganar las elecciones parlamentarias

1993, auge del menemismo

La 2da. elección de medio término con el riojano en la Casa Rosada tuvo resultados más aplastantes que la primera: la Convertibilidad era una locomotora y ganó 43,4%.

Se vio una situación casi inédita: el peronismo ganó en la Ciudad de Buenos Aires liderado por el riojano ex ministro de Economía, el demócrata cristiano riojano Antonio Ermán González, el del Plan Bonex, ministro de Economía antes que Cavallo. Erman superó a una outsider escogida por la UCR: la escritora Martha Mercader.

Esto fue gracias a que estaba vigente la alianza entre el peronismo y la UCeDe de los Alsogaray -iniciadora de lo que hoy es el PRO, en parte, y La Libertad Avanza, otra parte-. De todos modos, esto no impidió que en la elección constituyente de 1994, perdiera el oficialismo ante el naciente Frente Grande. De todos modos, Menem sería reelegido en 1995.

image.png Erman González, Miguel Ángel Toma y... Patricia Bullrich, en la boleta del PJ

1997, Menemismo a la deriva

Tras más de 7 años de gestión, el justicialismo, en su versión menemismo -que no era la de Eduardo Duhalde, peronista más tradicional- no encontraba respuestas al aumento de la desocupación en un país que mantenía la Convertibilidad pero carecía de un imprescindible proyecto exportador (única forma de ampliar el mercado de un país de escasa población) y ocurría algo grave: desequilibrio fiscal en expansión. No había relato optimista para el presente ni el futuro de la economía.

El oficialismo no logró un discurso político atractivo frente al 'wokismo' emergente (Carlos 'Chacho' Álvarez, Aníbal Ibarra y Graciela Fernández Meijide), quienes tuvieron la habilidad de convencer primero a Rodolfo Terragno y bastante después a Raúl Alfonsín, de armar una Alianza.

El oficialismo no oxigenó con una necesaria reforma judicial que hubiese despejado las denuncias de corrupción. Desde Alfredo Yabrán en Casa Rosada al asesinato de José Luis Cabezas (enero 1997), el menemismo expulsó muchos sufragios. Al final consiguió apenas 36,3%de las voluntades.

alfonsin fernandez meijide.jpg Cuando entendió que no ganaba, Raúl Alfonsín renunció a su candidatura en 1997 a favor de Graciela Fernández Meijide.

2001, De la Rúa, con un pie en el helicóptero

En medio de una tremenda crisis socio económica y política, la Alianza fue barrida en las urnas: 22% de votos. El vice Carlos Álvarez había renunciado mucho antes, especulando con ser el Presidente y no sucedió, pero dejó al Frepaso fuera de la Alianza gobernante. De la Rúa intentó reorganizarse dentro de la UCR, designando a Ricardo López Murphy, pero entre Leopoldo Moreau y Franja Morada lo barrieron. Entonces llegó Domingo Cavallo como 'hombre fuerte' (lideraba el ascendente Acción por la República), un economista que de política no entendía nada (por eso aceptó). Entonces sucedió que la UCR también se ausentó del Gobierno, y De la Rúa quedó solo, a merced del peronismo.

Luego de las elecciones, la tragedia se aceleró: el 'pacto bonaerense' entre Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, génesis del gobierno legislativo interino 2002 / 2003. Ruptura institucional, De la Rúa en helicóptero, destrucción de la Convertibilidad cuando el problema era la paridad (pero todos confundían todo, básicamente porque se intentaba una licuación de pasivos empresariales en dólares financiado por los asalariados. Y Duhalde y Alfonsín estuvieron de acuerdo).

image.png La peor perfomance de un oficialismo en elecciones parlamentarias

2005, CFK vence a Chiche Duhalde

En el “juego de damas”, un supuesto ajedrecista como Eduardo Duhalde fue derrotado con amplitud. Algunos dicen que nunca pasó de buen jugador de ludo.

Los leales intendentes del GBA cedieron a la seducción monetaria de Néstor Kirchner vía Julio De Vido, y abandonaron a Duhalde, quien no lograba entender cómo era que había hecho Presidente a Kirchner pero no cogobernaba. Además, él sobrevaluó a su mujer, Hilda González de Duhalde; y subestimó a Cristina Fernández de Kirchner.

Néstor K necesitaba aquella elección para desprenderse definitivamente de Duhalde y liderar el neoperonismo llamado kirchnerismo. Y así fue.

CFK ganó la senaduría nacional por provincia de Buenos Aires y el PJ de los K alcanzó39.8% del total. Los Duhalde fueron jubilados.

image.png

2009, tras la 125, ganan De Narváez y la oposición

El 2008 fue el año de la crisis de las hipotecas Sub Prime en USA. La economía mundial se congeló y los oficialismos fueron castigados. Los precios de los commodities retrocedieron. Mal momento para intentar apropiarse de más renta agrícola. Para colmo, sequía.

Pero Néstor Kirchner creía que 'la tenía atada'. Él presionó a CFK quien exigió a su ministro Martín Lousteau una acción, y éste no tuvo mejor idea que la llamada Resolución 125, de retenciones móviles. Derrota brutal del oficialismo aunque el campo no supo aprovechar su triunfo y tampoco Julio Cobos, introducción al año electoral 2009.

Pero había quedado la convicción de muchos de que se le podía ganar a los Kirchner. Y así fue.

El PJ sumó apenas 28,7 %. Luego la disputa entre los ganadores, la parálisis del Congreso durante 2010, la muerte de Kirchner, el triunfo de CFK. Es otra historia.

Macri y De Narváez, festejando la victoria sobre Kirchner, en 2009. Hoy su relación no sería tan buena. Foto: NA/Archivo. Incunable: Mauricio Macri consagra ganador a Francisco De Narváez. Luego, sólo disputas.

2013, llegan Sergio Massa y los renovadores

La clave del comicio 2013 es que La Cámpora quería que fuese un plebiscito rumbo a la reforma constitucional para habilitar un 3er. mandato consecutivo de Cristina Fernández de Kirchner. La introducción de la re-re, que se le había negado a Carlos Menem en 1999, fue el argumento de Sergio Massa para ganar aquellos comicios en Provincia de Buenos Aires, con impacto en todo el país. Massa logró pese a que minutos antes del cierre de lista, Daniel Scioli lo abandonó a su suerte. Así nació el Frente Renovador, acuerdo de intendentes bonaerenses críticos de CFK.

El 2do. mandato de Cristina Kirchner ya estaba afectado por el desdoblamiento cambiario y el aumento de la inflación. La clave de un político es saber cuándo retirarse.

Los K sumaron solamente 32%.

image.png Sergio Massa derrotó al kirchnerismo

2017, última victoria del macrismo

Luego de 2 años de gobierno, en las legislativas, Cambiemos logró imponerse fabricando la dicotomía contra Cristina Fernández de Kirchner. Un acierto electoral. Pero sería una victoria pírrica porque la economía fue para abajo. Mauricio Macri quería la reelección para él, no para Cambiemos.

Obtuvieron en la parlamentaria 41,7 %. Pero perdieron la presidencial 2019.

image.png Macri y Gabriela Michetti, festejando en las elecciones parlamentarias

2021: pandemia, cuarentena y aislamiento

Tras la epidemia de Covid, que dejó 130.000 muertos en Argentina, el oficialismo fue derrotado. Victoria Tolosa Paz cayó frente a Diego Santilli en provincia de Buenos Aires.

Increíble cómo ni Santilli ni su promotor, Horacio Rodríguez Larreta, aprovecharon aquella victoria.

Alberto Fernández estaba enfrentado a CFK pero no se atrevia a romper, pese al apoyo de muchos gobernadores, intendentes y sindicalistas. Y CFK no puede conducir un triunfo porque la mayoría de los electores ya no la quiere en el poder. Luego, el peronismo carece de renovación de dirigentes. Por si faltara algo, la economía estaba en problemas. Y el ministro de entonces, Martín Guzmán, sufría el embate de Sergio Massa, quien lo quería desplazar porque creía que así llegaría a Presidente. Todo un comprendio de ausencia de organización y autoridad.

El peronismo gobernante sacó 34,5 %.

image.png "Mi querida Fabiola" y su recordada fiesta de cumpleaños

Resumiendo: a Javier Milei le vendieron sus analistas y encuestadoras un tipo de victoria imposible. Debería poner la vara más baja porque, a pesar de que busque desesperadamente una polarización para subir unos puntos, la historia no está, como hemos visto, de su lado,