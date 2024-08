Mendoza: Los audios de la víctima que llevaron a la liberación de los rugbiers franceses

Tras ser arrestados fueron trasladados a Mendoza donde permanecieron una semana en prisión antes de ser beneficiados con la detención domiciliaria.

Las notas de voz datan del domingo 7 de julio, y fueron entregadas a Cecilia Bignert, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia, a cargo de la investigación.

causa rugbiers mendoza.jpg

En el material, la mujer describe su encuentro con uno de los jóvenes integrantes del seleccionado de rugby francés que se enfrentó a Los Pumas el sábado 6 en la capital mendocina.

El primero fue enviado durante la madrugada, cuando la mujer le avisó a su amiga que se iba del bar donde se encontraban para ir al hotel donde se alojaban los acusados, Oscar Jégou y Hugo Araudou. "Me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel, así que no cuentes conmigo, ¿sí?", expresó.

Horas después, los mensajes fueron para contar lo ocurrido. "Loca, gracias por el aguante, por todo. Conocí a un rugbier francés altísimo el chabón, re lindo y llegué a mi casa a las 9 am. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché", relató.

Luego, describió las heridas recibidas en su encuentro con los deportistas. "Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabes, tremendo. Son muy culiados boluda", comenzó.

"Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda", prosiguió la mujer.

El último audio expresa: "Tengo un ojo morado, gorda. Me tuve que tomar un diclofenac porque me hicieron mierda. La mandíbula la tengo toda moretoneada".

Los mensajes son analizados en el marco de la causa en la que Jégou y Araudou fueron imputados formalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas.

La defensa de los rugbiers franceses está conforme

"Confiamos en el criterio que tuvo el Ministerio Público Fiscal después de que tres fiscales analizaran todo el expediente", consideró Hnatow en conferencia de prensa desde el domicilio en el que los jugadores de la selección francesa estuvieron detenidos durante un mes.

El abogado acusó a la parte contraria de agraviar a sus defensores y aseguró que, de su parte, se mantendrá "el respeto hacia la denunciante y sus abogados" porque el proceso continúa.

Mendoza causa rugbiers.jpg

Hnatow afirmó la inocencia de sus defendidos y adelantó que pedirá el sobreseimiento.

A pesar de que han recibido ofertas de hospedaje y contención en Buenos Aires, "por el momento van a quedarse acá", reveló el abogado de los rugbiers franceses acusados de abuso sexual en Mendoza.

El letrado agradeció al MPF que "ha llevado la investigación en tiempo récord garantizando los derechos de las dos partes".

Y aseguró que, si bien los rugbiers están "conformes" con la decisión de la libertad porque se trata de "un paso adelante", no lo están con tener que quedarse en el país dado que tienen su centro de vida en Europa.

Preparan acciones civiles contra la denunciante

El defensor adelantó también que los acusados le han consultado acerca de la posibilidad de iniciar acciones civiles contra la denunciante.

De todas maneras, para que esto proceda, la causa debería estar cerrada y los rugbiers sobreseídos.

