Máximo Kirchner duda y Juan Manzur teje con Gustavo Cinosi

Otro detalle es la puja por los PJ locales. Allí también los mandatos vencen el 20/12, pero se decidió 'patear la pelota' para 2022. Pueden caer en la misma lógica que la presidencia de la filial bonaerense.

El actual titular del peronismo bonaerense es Gustavo Menéndez, quien acaba de enviar una señal muy importante acerca de donde se ha parado en el tablero internacional. El alcalde, ahora de licencia, viajó a Washington DC para cerrar un acuerdo para el municipio de Merlo con la OEA (Organización de Estados Americanos). El mensaje va más allá de lo territorial. En la fotografía que él mismo decidió hacer llegar a los medios de comunicación se muestra con Luis Almagro, titular del organismo, y el argentino Gustavo Cinosi, mano derecha del diplomático uruguayo y siempre considerado un especialista tanto en temas de los hermanos francmasones como de la Central Intelligence Agency (CIA).

Está claro que ambos no son del agrado de Alberto Fernández y tampoco de CFK. Aunque Cinosi supo estar muy cerca de Carlos Zannini, hoy día se convirtió en un habitué de tertulias que organiza Juan Manzur. Tal como diría CFK, "todo tiene que ver con todo". Algo se está moviendo.

Por ejemplo, la Legislatura bonaerense, para mirar de cerca.

Axel Kicillof decidió mover su gabinete una vez más. Clara demostración que la sensación de victoria es solo eso. La pérdida de votos para el oficialismo está pasando facturas. Del gabinete conformado con el 90% de los propios, hoy esa realidad no existe para el gobernador. Tuvo que ceder ante el poder territorial de los intendentes y la influencia de Sergio Massa en la coalición.

La Legislatura tendrá que aprobar una nueva Ley de Ministerios que contemplará, por ejemplo, el de Transporte. Allí irá Jorge D´Onofrio, ex senador y ex diputado, con amplia experiencia en la provincia de Buenos Aires.

Él es muy cercano a Massa desde siempre. Con este paso, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación termina de certificar que casi todo lo que se mueve en la Argentina está bajo su jurisdicción: el Ministerio de Transporte nacional, los ferrocarriles, la Hidrovía y ahora la cartera bonaerense. Le faltaría lo aéreo, aún bajo la tutela de La Cámpora. Pero allí prevalece la buena sintonía entre Massa y Máximo Kirchner.

El dato político más relevante, que implica una cuota de poder permanente en Buenos Aires, pasó desapercibido, para muchos. La semana pasada renunció Eduardo Grinberg a la presidencia del Tribunal de Cuentas. Llegó al cargo hace 35 años. Es un puesto vitalicio que ahora Axel Kicillof está a punto de cubrir con Federico Thea, quien hasta ahora se desempeñó como Secretario General de la Gobernación.

El organismo es temido por intendentes, funcionarios y hasta el propio gobernador de turno, quienes en diversas ocasiones han tenido que desembolsar sumas de dinero muy importantes por sanciones del Tribunal. De concretarse, Kicillof se reserva para sí una silla clave. El lanzamiento del programa de reconversión provincial tiene como dato saliente que es a 6 años. A pesar de las tensiones, el mandatario provincial muestra su idea de ir por la reelección.

Para eso deberá destrabarse la legislación que traba la continuidad de los intendentes. Una fuente muy cercana al mandatario asegura que el tema va a salir. Pero por lo pronto se acumulan las licencias en los municipios.

En Juntos por el Cambio, las cosas no están mejor. La presidencia del bloque del Senado bonaerense se destrabó con la alternancia de Cristian Gribaudo y Alejandro Rabinovich. Nuevo triunfo de Jorge Macri quien, además de quedarse con el Ministerio de Gobierno porteño, presidirá el PRO bonaerense. Resultado de ser quién más resistió ante Horacio Rodríguez Larreta. Esto ya genera enojos internos de quienes observan que ser condescendiente con el Jefe de Gobierno porteño no encuentra los mismos resultados. Lo pueden afirmar Diego Valenzuela y el propio Néstor Grindetti. Es más, aparece la sensación que, de no haber cambios en la manera de ordenar las decisiones, el bloque el la Cámara Alta de Nación podría partirse también.

De estos y otros temas en las interna opositora se habló mucho en la fiesta de cumpleaños del cada vez más influyente diputado UCR, Emiliano Yacobitti, llevado a cabo en una muy conocida parrilla de la Ciudad de Buenos Aires.

Las varias presencias allí del ámbito político, judicial, empresarial, de seguridad e inteligencia, dan una clara muestra que los movimientos tectónicos en la política argentina no se detienen. Al contrario. Se profundizan.

La definición de “movimientos tectónicos” nos lleva a la siguiente conclusión: se trata de las fuerzas que provienen del interior de la tierra y actúan construyendo y destruyendo las grandes formas de relieve. Por estas horas, la política argentina vive sus propias medidas telúricas. Aparecen como pequeñas acciones, pero van conformando un escenario futuro donde la morfología de cada uno de los sectores está destinada a presentar características diferentes. Sucede en el oficialismo y en la oposición. Lo que es hoy ya no será mañana. Lo anticipado la semana pasada sobre la caída de la verticalidad y la proyección de la horizontalidad, avanza rápido.