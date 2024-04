Malena Galmarini y la chicana a Javier Milei con sus perros: Qué dijo

"No sabemos si los cuida. Eso nos dijo, pero no nos mostró... Yo no los vi más a los perritos, a sus hijitos de cuatro patas, que, entre otras cosas, si son sus hijos, a mí jamás se me ocurriría clonar un hijo".

Acto seguido, catalogó la decisión de clonar a Conan y decir que es su hijo como "deshumanizante".

"Es como un poco deshumanizante decir que son sus hijos. No tiene que ver con el permiso, hay un montón de cosas que como no están prohibidas, están permitidas y sin embargo, uno por ética o por valores morales no lo hace", sentenció.

Cabe recordar que para Javier Milei sus mascotas son muy importantes. Hace tiempo, cuando aún no era ni siquiera candidato a presidente, Javier Milei contó que cuando se quedó sin laburo priorizó a sus perros antes que su alimentación.

"Los trato como si fueran de mi familia. ¿Cuál es el problema que tenga tanto afecto por mis perros?", dijo en ese momento. Y agregó: "Cuando me quedé sin laburo, conté la plata de la indemnización y pensé en algunas restricciones. Ahí dije: el paseo de Conan no se toca y la calidad de su comida tampoco".