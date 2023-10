Luis Petri estuvo en Santa Fe y apuntó contra Milei y Massa

Milei días atrás comunicó en un medio radial que no había que ahorrar "jamás en pesos ya que el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni un excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono" y alentó a que los ciudadanos retiren los plazos fijos de los bancos. Eso generó mucha repercusión tanto para los ciudadanos como para los políticos de la oposición que les sirvió lo dicho por el representante de "La Libertad Avanza" para manifestarse y hacer campaña en contra.