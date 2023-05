Luciana Salazar: La misteriosa muerte de su mejor amigo

En el lugar había un hombre, sin signos vitales aparente, por lo cual fue convocado el SAME, cuyo médico constató el fallecimiento. Los oficiales comprobaron que en el lugar no había signos de violencia, como tampoco en el cuerpo y no se registraron faltantes. El hotel, donde vivía el hombre hacía unos cuatro años, tiene vigilancia las 24 horas y cámaras de seguridad.

KTFC52EQNZGI5FHVJMKRCLYKJU.jpg

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 10, a cargo de la Dra Vismara, secretaría de la Dra. Taboada, dispuso labrar actuaciones por averiguación de causales de muerte dudosa y no ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales ante la ausencia de indicios de comisión de delito.

A través de un mensaje, primero en Twitter y después en Instagram, Salazar dio a entender que lo asesinaron y sembró el misterio entre sus seguidores. Con el corazón destrozado, expresó unas palabras para honrar la memoria de su amigo fallecido:

luli-9.jpg

Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida Amigo, ¿qué pasó? No lo puedo creer, no lo puedo tolerar. Estoy rota en mil pedazos. Mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi todo. Se me fue una parte de mi vida

