Hay que tratar de que la discusión no se distorsione, no se discute default si o no, con el FMI no hay default. Con el FMI hay mora, no default. Hace una semana atrás se llegó a un limite donde se debía llegar a un acuerdo con el FMI, eso es responsabilidad de Martín Guzmán. Martín Guzmán se equivocó desde el inicio. No le debería haber pagado al FMI cuando no había acuerdo, se deberían haber suspendido los pagos. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera al final de la negociación con el FMI

Se nos fue el saldo comercial con el pago al FMI sin acuerdo y el pago a los acreedores, llegamos al final de la negociación sin divisas. Si no hubiéramos quemado los dólares pagándole al FMI sin acuerdo, no se nos hubiera evaporado el saldo comercial. En el mismo momento que el presidente Alberto Fernández le dijo al FMI que no le envíen mas plata debería haber suspendido el pago

En este sentido, enfatizó que "los privados querían que les pagáramos a ellos primero. Si se suspendía el pago al FMI no se comprometían las reservas que tenia Argentina. Martín Guzmán ocultó que estábamos en un acuerdo, lo anunció hace 15 días atrás al presidente y a los gobernadores".

Al aire de Radio 10, el legislador cercano a la familia Kirchner cargó: "El Fondo pide que se vaya a una emisión monetaria cero en dos años, es un frenazo a la economía enorme. Lo que firmó Néstor no tiene nada de parecido a lo que está sucediendo ahora.

Acá no hay que discutir si Máximo estuvo bien o mal, si hay default o no, la discusión va por otro lado, el discurso de la negociación va por otro lado".

"Le pedimos a Guzmán que extendiera el IFE y no lo hizo y por eso perdimos votos en las elecciones. Siempre uno tiene que sentarse a negociar. La discusión tiene que ver con cómo era la negociación con el FMI y cómo culminaba. Hubo miradas diferentes: la de Martín Guzmán, que fue la que terminó imponiéndose, y la de otros", volvió sobre el ministro.

Se supone que se va a discutir, para eso va al Congreso. Vamos a llamar la atención sobre los peligros y los riesgos del acuerdo y ojalá sirva para que cuando se firmen los memorándum de entendimientos algunas cuestiones se remuevan sino estaremos en una situación compleja

“Hace una semana atrás se llegó a un límite de que si no se cerraba este acuerdo se corría la posibilidad de una gran corrida bancaria y una devaluación, y eso es responsabilidad de Guzmán, porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio innecesariamente en una negociación con el Fondo cuando aún no había acuerdo.

Lo que teníamos que haber hecho era suspender el pago y llevar el tema a La Haya. Una negociación así iba a tener un final distinto. Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación, y eso es lo que no ha impuesto un acuerdo que está lleno de peligros”, presentó como opción.