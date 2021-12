La nueva era de Daniel Leiva y los hackers judiciales

Entre otras cosas, el ex fiscal Carlos Albaca está en pleno juicio, acusado por encubrimiento durante el caso del asesinato de Paulina Lebbos. Quien en su momento se acogió a la jubilación para evitar 6 pedidos de juicio político que pesaban sobre él. Si bien el sistema le dio esa ayuda para no perder su jubilación, no pudo evadir el proceso póstumo, dado que desde 2006 hasta 2013, estuvo a cargo de la 'causa Lebbos'.