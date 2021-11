La Corte Suprema Tucumana tiembla: Cambio de jueces

Orlando Stoyanoff Isas.jpg Orlando Stoyanoff Isas, destituido.

Lo curioso de estos movimientos, que son parte del tablero post electoral, es que el sistema continúa igual para los civiles. El Poder Judicial sigue siendo un proceso lento como una tortuga, que no administra la justicia para sus víctimas, sino más bien archiva causas, porque no condicen con el tiempo del dolor. Revive heridas en las familias y deja vacíos que no tienen manera de ser llenados.