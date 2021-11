La ley de humedales, a punto de ser cajoneada

Quemas islas Rosario.jpg Con la ley de humedales, se terminarían las quemas en las islas.

Los habitantes de Rosario conocen por experiencia propia sobre las quemas que se realizan en las islas que pertenecen a Entre Ríos. Puntualmente el año pasado, el humo inundó el cielo rosarino en varias oportunidades, contaminando la respiración de las personas.

Julieta Bernabé aseguró en distintos medios de Santa Fe que la ley de humedales será cajoneada una vez más debido a intereses económicos: “Hay muchísima gente que está viendo este lugar como si fuera una tierra de la cual puede sacar muchísimo, y de hecho hay mucha gente que lo hace sin importar las consecuencias, no solamente ambientales, sino sanitarias”, expresó en Radio Uno.

La ambientalista además afirma que en las islas se siguen realizando actividades relacionadas a la minería, al sector inmobiliario, a la siembra y la ganadería, aunque están prohibidas. “Es totalmente indignante que la ley no salga y que se siga priorizando lo mismo que se prioriza siempre. Acá el tema no es tanto el particular, que sabemos que hay gente sin ética en todos lados, sino lo más grave e indignante es cómo están actuando los representantes”, expresó la vocera de la Multisectorial Humedales.

Respecto a quienes permiten que la ley de humedales pierda estado parlamentario una vez más, Bernabé aseguró que “están siendo literalmente cómplices de lo que está pasando, porque no solamente es mirar para otro lado y no sacar la ley de humedales: acá tenemos gobiernos provinciales que están avalando y están acompañando actividades ilegales”.