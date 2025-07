"La fortaleza física de Locomotora Oliveras era enorme, pero su fuerza mental era más grande"

Después de 16 años de desencuentro, tras nuestro combate en el Luna Park por el título del mundo, pudimos encontrarnos, nos dimos un beso y nos felicitamos por lo que habíamos logrado tanto en el deporte como en la vida. No tuvimos que decirnos nada, ya no nos acordábamos por qué nos habíamos peleado. Tuvimos las dos perseverancia, fuerza y empujábamos hacia adelante. Después de 16 años de desencuentro, tras nuestro combate en el Luna Park por el título del mundo, pudimos encontrarnos, nos dimos un beso y nos felicitamos por lo que habíamos logrado tanto en el deporte como en la vida. No tuvimos que decirnos nada, ya no nos acordábamos por qué nos habíamos peleado. Tuvimos las dos perseverancia, fuerza y empujábamos hacia adelante.