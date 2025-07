Murió La Locomotora Oliveras

Oliveras nunca dejó de pedir una revancha, pero ese combate jamás volvió a concretarse. Aún así, su legado deportivo se consolidó en la historia del boxeo argentino y latinoamericano como una pionera del boxeo femenino.

Filosofía de vida y mensajes que quedaron grabados

Además de su carrera profesional, “Locomotora” se destacó por sus reflexiones profundas sobre la vida, muchas de las cuales cobraron nueva relevancia tras su internación. En una entrevista con María Laura Santillán este año para Infobae, dejó frases que hoy resuenan con fuerza:

“Tenemos dos opciones en la vida: una vida de mierda por tus decisiones o una vida fantástica porque luchás. El ganador o ganadora es la que nunca se rinde”, dijo.

En otro momento, reflexionó:

“Cinco minutos antes de morirte, te arrepentís de todo lo que no hiciste. La salud no tiene precio. Sos millonaria si tenés salud. La gente no lo valora porque se cree inmortal”.

Esa filosofía también había quedado plasmada en un recordado testimonio que brindó en Animales Sueltos, en una charla con Alejandro Fantino donde habló de la muerte de sus padres, la pobreza en su infancia y la enseñanza más dura que le dejó la vida:

“Yo deseaba un helado, miraba a la gente con un helado y se me hacía agua la boca. No tenía ni para un chicle. Siempre luché. Si no luchás, no tiene sentido la vida”, expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Csofianunes/status/1949921387352653849&partner=&hide_thread=false A escuchar más a la Locomotora gente pic.twitter.com/cqiffv2H6Y — Sofía Nunes (@Csofianunes) July 28, 2025

Un rol político en pausa

El día que sufrió el ACV, Oliveras debía participar como convencional constituyente por el Frente de la Esperanza en el proceso de reforma constitucional de la provincia de Santa Fe. Su rol como figura política emergente también comenzaba a ganar espacio, con posiciones firmes y un discurso centrado en los derechos sociales y la participación ciudadana.

Alejandra Oliveras no fue solo una boxeadora. Fue una mujer que, desde su lugar, desafió estereotipos, venció adversidades y marcó a una generación. Su muerte deja un vacío en el deporte argentino, pero también un legado de lucha, entrega y autenticidad que seguirá inspirando.

_________________________________________

Más noticias en Urgente24:

El cantante de Ke Personajes y el comentario que incomodó al intendente de Río Gallegos

Crece el patrimonio presidencial: Cuánta plata declararon Javier Milei y su hermana Karina

Hasta cuándo puede Milei vetar el aumento a jubilados y en qué estado están las negociaciones