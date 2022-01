LA CGT no se suma al #1F (pero critica a la Corte)

Cabe recordar que ayer, Mario Manrique, secretario general adjunto del gremio SMATA, remarcó que si bien "en la CGT aún no se planteó el tema, estamos en un periodo de encontrar unidad de concepción". Y destacó, en declaraciones a El Destape Radio, que "obviamente los reclamos son importantes y la CGT debería acompañar" a la manifestación para pedir "el fin de lawfare".

El pasado lunes, el propio Alberto Fernández volvió a cuestionar a la Corte y a la Justicia, en una entrevista radial.

El mandatario aseguró que "la justicia funciona mal", y aclaró que no lo decía por las causas que enfrenta Cristina Kirchner, sino por "todos los ciudadanos".

"Lo que yo proponía nada tiene que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 quejas que Cristina presentó, jamás. Cuando la justicia funciona mal, no es que funciona mal para un ex presidente o ex ministro, funciona mal para los ciudadanos. Cuando los despiden y hacen un juicio, si la Justicia no funciona bien, pierden. El problema de la Justicia es muy agudo y por eso hay que asumirlo, para que funcione como lo que es: un servicio", lanzó.

"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente, y añadió que "la Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas", insistió.

Además, Alberto Fernández consideró que "el servicio de Justicia está funcionando muy mal". "La Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", lamentó, y consideró que la oposición tiene "desesperación" para obtener fallos favorables.