Juntos por el Cambio y Frente de Todos: Reciclaje inevitable

Enorme empeño de la senadora nacional Carolina Losada, por la pantalla del canal macrista LN+, explicando que "no hay fisuras en Juntos por el Cambio" y, en caso de que las hubiera, no serían decisivas. Para respaldarla, la panelista Silvia Mercado, dispuesta a ocultar el sol con sus manos, quizás porque era día de lluvia. Pero son evidentes las diferencias, similares en profundidad a las que hay en el Frente de Todos, y eso que la crisis de pagos aún no tocó fondo, situación que obligará a definiciones que hoy resultan pesadillas, con o sin FMI.