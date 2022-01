Cuando Alberto Fernández se viste de Leopoldo Galtieri

La prioridad de la Argentina es financiera: tiene vencimientos de deuda pública pendientes y no cuenta con recursos suficientes para afrontarla en tiempo y forma. He aquí la primera pregunta: ¿China y Rusia prestan dinero más barato que el FMI? Y la primera respuesta: No. Hoy día varios países africanos deudores de China tienen dificultades con la refinanciación, y Urgente24 ya ha informado sobre esa cuestión. El problema no es que ni Alberto Fernández ni Gabriela Cerruti, por diferentes motivos, no lean Urgente24 sino que ambos ignoren qué piensan China y Rusia acerca de la Argentina.