Juan Cabandié propuso un "comanejo" de tierras con mapuches

Según define el parque Nahuel Haupi, el comanejo "implica compartir responsabilidades de administración, manejo y control de un territorio o recurso buscando integrar todas las formas de conocimiento, respetando la diversidad cultural y promoviendo el desarrollo de prácticas sustentables"

Juan Cabandié también dijo que el asesinato de Rafael Nahuel "perjudicó la situación en su conjunto" en Villa Mascardi y por eso este gobierno apuesta a impulsar la instancia del diálogo, para lo cual, dijo, se requiere "tiempo".

Rafael Nahuel recibió un disparo en el glúteo presuntamente proveniente de un arma de la Prefectura. Juan Cabandié dijo que el asesinato de Rafael Nahuel "perjudicó la situación en su conjunto" con la comunidad mapuche en Villa Mascardi.

"No queremos ningún hecho de violencia, lo que no queremos es ningún hecho de violencia institucional y tampoco hechos de violencia contra los pobladores que viven alrededor de la toma, y para eso se necesita tiempo y diálogo", afirmó Juan Cabandié que insistió que "no renunciamos a nada".

También hoy, según la agencia barilochense 'ANB', la Junta Vecinal Villa Mascardi, que preside el poblador Diego Frutos, se habría presentado como querellante (con el patrocinio del dirigente de Cambiemos Nicolás Suárez Colman) en la causa penal que se tramita en el Juzgado Federal contra los integrantes de la Administración de Parques Nacionales (APN).

La junta vecinal contra Parques Nacionales

"Reclamamos que la Administración de Parques Nacionales ejerza las funciones que emanan de su constitución, preservando un bien de dominio público central para los argentinos y para todos aquellos visitantes que disfrutan de un lugar de características únicas", indicaron a través de un comunicado.

La Administración de Parques Nacionales se había constituido como querellante en el año 2017, "ante las usurpaciones de un bien de dominio público, alcanzado por la Ley de Parques Nacionales Nº 22.315, por encontrarse dentro de un área del territorio argentino que debía proteger y conservar", recordaron desde un comunicado a nombre de la organización de vecinos.

"Dichas usurpaciones estuvieron a cargo de personas que dicen pertenecer a una agrupación autodenominada Lof Lafken Winkul Mapu. Los sujetos actuaron de forma violenta y clandestina, amenazando a los vecinos, invadiendo inmuebles y enfrentándose con armas con la fuerza de seguridad a cargo de la custodia, llegando incluso a producir lesiones leves a una agente del Cuerpo de la Policía Montada", remarcaron.

El diario Río Negro ilustró así los sucesos en Mascardi. En la imagen, apoyo a la comunidad Gallardo Calfú tras el ingreso de policía y autoridades para el desalojo. Imagen de archivo de Villa Mascardi. Diario: Río Negro.

Los representantes vecinales de Villa Mascardi acusaron a Parques Nacionales de facilitar "las negociaciones que se estarían llevando adelante desde el gobierno nacional con representantes de la banda Lof Lafken Winkul Mapu", al instituir la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que no eleve a juicio la causa y abandone su participación como querellante.

"El pedido habría sido realizado por representantes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Secretaría de Derechos Humanos", apuntaron.

Y agregaron: "es innegable que se trata de una decisión de una gravedad institucional, ambiental, económica y social alarmante. Lejos de cumplir las funciones fundamentales que le competen a la APN relativas a la protección y conservación del medio ambiente y la biodiversidad, las investigaciones científicas, la educación y el uso y goce de las generaciones presentes y futuras, en la zona del Lago Mascardi y su entorno, el dudoso accionar de este organismo implicó postergar la condena a delincuentes que avanzaron sobre tierras de dominio público. Esta decisión causó perjuicio no solo a los vecinos del lugar sino de todos los habitantes de la ciudad de Bariloche y de los turistas que visitan la zona".

Los vecinos reunidos en la junta vecinal Villa Mascardi han solicitado "de forma reiterada a las máximas autoridades nacionales su intervención para el desalojo de intrusos que atentan contra su integridad y la de sus propiedades".

"Repudiamos la violencia y exigimos que las autoridades, lejos de negociar en un marco de secretismo y oscuridad con usurpadores que no tienen ninguna voluntad de llegar a un acuerdo, lleven adelante las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma inmediata", sostuvo Frutos.

'Cambio climático' en Bariloche

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, se encuentra en Bariloche en el marco de la Tercera Asamblea Nacional de Intendentes de la Red de Municipios frente al cambio climático.

El evento significa la vuelta del turismo de convenciones y congresos a San Carlos de Bariloche luego de más de un año y medio. Además de las autoridades locales, provinciales y nacionales, se encuentran una gran cantidad de intendentes, que forman parte de la Red Argentina de Municipios por el Cambio Climático. El evento se desarrolla en el Bariloche Eventos y Convenciones.

cumbre.png Juan Cabandié, junto a autoridades provinciales y locales.

En este contexto señaló que " el cambio climático es un desafío que tenemos por delante como sociedad global, porque lo que está en juego es la supervivencia humana y hay evidencias científicas que dan cuenta de esto no es una visión apocalíptica, sino que hay Informes de Naciones Unidas que estamos ante una gravedad mayúscula".

"Tenemos que irnos a la segunda revolución industrial a la mitad del siglo 19, para analizar que lo que se hizo hasta ahora está muy mal porque el humano ha degradado la naturaleza en una posición dominante en una posición extractivista, sin contemplar la biodiversidad y el ecosistema", agregó.

"Debíamos vivir y hacer uso de esos servicios ecosistémicos de forma armónica. Hicimos todo lo contrario y hoy estamos ante una preocupación real que se ve con ferocidad en todo el mundo e incluso en nuestro país", continuó el ministro quien graficó que han sucedido hechos como el registro de 50 grados de temperatura en Canada o veinte grados en la Antártida o en Siberia, ríos que se desbordan, dificultades de acceso al agua de calidad y la concentración económica en pocas manos.

"Ocurren eventos climáticos que nos alertan como la bajante histórica de la cuenca del rio Paraná. Estas cosas nos afectan a los bienes naturales, los biomas, los ecosistemas", consideró el funcionario nacional.

En este sentido abordó también la problemática de los incendios en nuestro país y en la región donde se encuentra.