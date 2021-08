Internet: El FdT impulsa que sea servicio público por ley

El DNU que suspendieron los camaristas había sido dictado el 21 de agosto del año pasado, cuando se atravesaba la primera ola de la pandemia del coronavirus Covid-19. Declaraba “servicios públicos esenciales y estratégicos” a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga. Además, obligaba a las compañías a brindar una prestación básica y universal a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, como así también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, entre otros.

La insistencia del Presidente que tuvo lugar en Tecnópolis fue replicada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. “Necesitamos que las empresas inviertan en tecnología a fondo y cada vez más rápido. Entonces si el Estado quiere controlar todo, el riesgo que después no tengamos internet. Yo no estoy seguro. No vaya a ser entonces que el remedio sea peor que la enfermedad”, dijo en diálogo con Radio Rivadavia.