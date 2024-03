Histórico: LLA habilita 620 jueces, 3 del Supremo y 3 Cámaras Contencioso

"(...) Un Poder Judicial, como el bonaerense, con semejante escasez de jueces y funcionarios judiciales no puede llevar a cabo –con la plenitud debida y en plazos razonables– su función constitucional de afianzar la justicia, ni satisfacer las legítimas demandas de la sociedad para que la justicia no sea sólo una aspiración colectiva, sino una realidad concreta para todos los habitantes de la provincia.

La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires a la vez que pone en conocimiento público esta sombría realidad, reitera su exhortación a las autoridades competentes para que, a la mayor brevedad, realicen las designaciones que el sistema judicial requiere, para el cabal cumplimiento de sus roles institucionales, y que la sociedad reclama al hacer cada día más ostensibles sus pedidos de justicia."

La Libertad Avanza decidió responder en forma positiva al desesperado reclamo de la Magistratura provincial.

No sólo Juzgados se encuentran vacantes. También se encuentra incompleta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Hay 3 Supremos que deben designarse para llegar a 7. Y por si fuese poco, hay jueces de 3 Cámaras en lo Contencioso Administrativo por aprobar.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, el juez del TOC 3 de Morón, Diego Bonanno, había dicho: "El flagelo de las vacantes las tenemos y el flagelo de lo que produce las vacantes en los hombres que quedan a cargo del Poder Judicial está a la vista. No quererlo ver es otra historia, pero el problema no es solo un número, no es solo una estadística. Es mucho mas profundo."

Red de Jueces había realizado una petición muy concreta cuando La Libertad Avanza llegó al Senado bonaerense:

"Tras la reciente reasunción de autoridades en el Poder Ejecutivo y el recambio de senadores de la Legislatura Provincial, conforme la voluntad popular expresada en las democráticas elecciones del mes de octubre, nos vemos –un vez más, lamentablemente– en la necesidad de hacer conocer a la sociedad la gravísima situación por la que atraviesa el Poder Judicial Bonaerense, a raíz de varios cientos de vacantes de jueces, en todos los fueros, que dificulta de modo evidente el cabal cumplimiento de su función institucional de asegurar el acceso igualitario a los tribunales de justicia, lo que en términos constitucionales se traduce como el deber de afianzar la justicia."

Ahora comenzará a completarse la tarea muy demorada.

