choque.jpg El choque (Foto: Corredores Viales S.A.)

El ex jugador todavía no declaró. En la fiscalía están aguardando saber si está en condiciones de hacerlo. Al mismo tiempo, todavía no se conocieron los resultados de las pericias. Aunque, hasta el momento, no se entregaron los resultados del peritaje ni de las pruebas toxicológicas. Tampoco se obtuvieron los resultados de las autopsias de Oliver, de quien se cree que iba sin cinturón de seguridad y salió despedida de la camioneta.