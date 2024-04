Héctor Daer: "tenemos los salarios más bajos de los trabajadores en 40 años"

“Que haya sido buena la reunión de ayer con el gobierno nacional no cambia la realidad, Hoy, tenían que homologar la paritaria de camioneros y no lo hicieron. En Argentina, la homologación es fundamental en el ejercicio de la negociación salarial. Hablamos varias veces con el secretario de Trabajo pero no se pudo avanzar” analizaron los triunviros de la central obrera.