Hebe de Bonafini la siguió contra Alberto Fernández

En su ataque, Hebe de Bonafini le recriminó al Presidente sus promesas sin cumplir:"Nos iban a dar un bono a los jubilados, pero el bono, se voló. No lo cobramos. No se sabe si alguna vez lo van a dar. Un montón de cosas que usted promete y después no salen. No nos engañen más con lo que dicen que van a dar porque después dan la mitad. No me gusta decir esto en la Plaza de Mayo", señaló.