Hebe de Bonafini contra Cerruti: "Me calenté y la eché"

Y agregó: "Yasky siempre entiende mal y dijo que va a ser una marcha en apoyo al Gobierno, pero yo no hablo de eso, cada uno quiere su propio destino, está atado por algo, pero cuando ella (por Cerruti) vino a decirme que estaba equivocada, al final me calenté y la eché”, afirmó Hebe.

"No le creo al Presidente"

Hebe de Bonafini aprovechó la oportunidad y disparó contra toda la administración de Alberto Fernández. "No saben lo que es la política (…) No conocen, no están, no estudiaron, nunca vieron”, agregó la dirigente.

“Alberto Fernández es como Menem”, lanzó Hebe de Bonafini.

La dirigente acusó al mandatario de “engañar, como hacía Menem con las odaliscas, con el Fondo”, por lo que destacó: “No me gustan los discursos del presidente. No le creo".

“Para mí, Cristina es lo mejor que tenemos, el discurso que dio en Honduras fue muy claro”, remató.

Asimismo, indicó que el Gobierno nacional “tira para donde lo empuja el Fondo”.

Así, la dirigente comparó al FMI con la “marea”, ya que explicó: “Primero te lleva la playa y después te ahoga. Te va empujando de a poco”.

Finalmente, la titular de Madres de Plaza de Mayo acusó al Gobierno de Alberto Fernández de “repetir lo que el Fondo le dice, que casi siempre está mal”.