"Hipócritas": Hebe de Bonafini dice que solo acompaña a CFK

Y agregó: "El sábado es el cierre de campaña pero no voy a ir. Salvo que me invite Cristina (por Cristina Kirchner), sino no voy. No me gusta estar ahí. Porque no te quieren y vienen y te besan... son tan hipócritas. Un día me pasó: vino Daer, y todavía tengo el beso clavado en la mejilla. Es terrible. Cuando vas a esos lugares, te pican todos los bichos. Y ahora hay muchos bichos", continuó.