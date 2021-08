Guerra por CSJN: "Hay muchos apresurados, incluso Clarín"

La nota de su secretario general de Redacción, Ricardo Kirschbaum, descuenta que Lorenzetti no tiene votos. Ahora bien, el Grupo Clarín deja entrever que intenta imponer fecha para la elección -una semana después de las PASO-.

Resulta extraño que no tenga en cuenta que la CSJN no tiene plazos y, lo más probable, es que no sea esa la fecha.

En el entorno de Horacio Rosatti resumen: "Hay gente muy apresurada. Se habla mucho y no hay nada". Pregunte en el despacho que se pregunte, nadie va a decir nada porque lo que menos quieren los ministros es quedar como el candidato de Clarín y correr la misma suerte que el actual presidente Carlos Rosenkrantz.

Si sirve consuelo, el primero que lo lanzó no fue Clarín sino Jorge Asís en el mano con Alejandro Fantino en Intratables (América TV): “El presidente de la Corte Suprema va a ser el doctor (Horacio) Rosatti a partir del 15 de septiembre, tal vez antes, porque se va a adelantar la decisión de notificarlo”.

Corte Suprema. Cuenta regresiva en la CSJN.

Quién es Horacio Rosatti

Está claro que el ministro Horacio Rosatti es quien tiene más chances de ser el próximo presidente del Máximo Tribunal porque cuenta con el voto de Juan Carlos Maqueda y no necesita ni del apoyo de un proyecto de ley ni de Clarín, como le ocurrió a Lorenzetti y Rosenkrantz. Salvo un cisne negro...

Horacio Daniel Rosatti (Santa Fe, 11 de agosto de 1956) es juez, político, escritor, profesor universitario y abogado argentino doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Evaluación de Impacto y Gestión Ambiental. Ocupó el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner.

El 14 de diciembre de 2015 el expresidente Mauricio Macri lo nombró juez de la Corte Suprema de la Nación, otorgando acuerdo el Senado de la Nación el 15 de junio de 2016.2 El 29 de junio de 2016 prestó juramento ante el presidente de la Corte Suprema quedando desde ese momento incorporado al tribunal.

Ahora, muy interesante lo que contó Macri en su libro Primer Tiempo sobre Rosatti en medio de la gran preocupación que comparte con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: las causas judiciales.

“Después de analizar varios perfiles que me habían acercado, mis preferidos eran Carlos Rosenkrantz, un abogado y un académico muy respetado, en ese momento rector de la Universidad de San Andrés, y Domingo Sesin, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, quien me había impresionado por su compromiso con la ley y su perfil en derecho administrativo.

Cuando circulamos los nombres de ambos candidatos entre los miembros de la coalición, para obtener su aprobación y apoyo, Rosenkrantz fue aceptado unánimemente. Sesin, sin embargo, fue cuestionado por algunos dirigentes importantes de Cambiemos, y se llegó a un acuerdo para nominar en su lugar a Horacio Rosatti.

Me arrepiento de haber cambiado a Sesín por Rosatti. Rosatti terminó fallando sistemáticamente en contra de las reformas y la modernización que impulsamos, favoreciendo así el statu quo populista", dijo Macri sin contar que quien propuso a Rosatti y bajó a Sesin fue Elisa Carrió.

En 1989, Rosatti fue fiscal municipal de la ciudad de Santa Fe. Luego en 1991, fue designado secretario de Gobierno, Cultura y Acción Social de la Municipalidad de Santa Fe. En 1993, ocupó el cargo de secretario general de la Gobernación de la Provincia de Santa Fe.

En 1994 fue elegido convencional constituyente por la provincia de Santa Fe para la reforma constitucional nacional de 1994, siendo designado vicepresidente de bloque del partido político mayoritario de la Convención (Partido Justicialista). Integró la Comisión de Redacción, encargada de escribir el texto definitivo de la reforma.

En 1995 fue elegido intendente de la Ciudad de Santa Fe. Durante su gestión se ampliaron los espacios verdes disponibles mediante convenios ferro-urbanísticos, como el Parque Federal y construyendo juegos especialmente diseñados para la escala de los niños, de acuerdo a las enseñanzas de Francesco Tonucci. En su mandato se construyeron nuevos espacios recreativos, tales como la Costanera Este, con un amplio solarium, El Paseo de las Dos Culturas y las primeras ciclovías de la ciudad.

En 2003 fue designado procurador del Tesoro de la Nación, siendo el máximo responsable de la defensa jurídica del Estado argentino frente a las demandas tramitadas por inversores extranjeros ante tribunales arbitrales internacionales luego de la crisis económica de 2001. En esa ocasión sostuvo que los laudos arbitrales emitidos por tribunales ad hoc no podían prevalecer sobre la Constitución Nacional y que los tribunales nacionales estaban habilitados para revisar tales decisiones si contrariaban los principios del derecho público nacional. Esta argumentación, que su enunciador expuso en sus artículos “Los tratados bilaterales de inversión, el arbitraje internacional obligatorio y el sistema constitucional argentino” y “Prórroga de jurisdicción y soberanía nacional”, y posteriormente en su libro “Estado y globalización. El caso argentino”, se conoció como “doctrina Rosatti” y fue la que sustentó la República Argentina en los foros internacionales para hacer frente a las demandas suscitadas durante la crisis económica e institucional eclosionada en los años 2001/2002.4567

Se mantuvo en el cargo de procurador del Tesoro hasta 2004, cuando es designado por el presidente Néstor Kirchner como ministro de Justicia, tras la repentina renuncia de Gustavo Béliz al cargo.

Ejerció el cargo de presidente del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (2010-2011). Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional (período 2013-2015) y es director, conjuntamente con el Dr. Tomás Hutchinson, de la Revista de Derecho Público.