Finalmente, Felisa Miceli declaró que cuando los jueces y fiscales se equivocan “no pagan nada” ya que no tienen ningún tipo de auditoría ni control. "No me parece que sea un poder que funcione para que todos vivamos mejor sino como una casta donde ellos viven mejor. Y bueno, así nos va como país”, concluyó.

Cabe recordar que ayer (04/11) la Corte Suprema de Justicia -por unanimidad- dejó sin efecto el sobreseimiento a la ex funcionaria kirchnerista Felisa Miceli, y ordenó continuar investigándola en una causa por delitos contra la administración pública, durante su gestión al frente del Banco Nación entre 2003 y 2005.

La causa es por la venta a un precio inferior al del mercado del Frigorífico Santa Elena, en Entre Ríos, cuya propiedad era del Banco Nación. La ex funcionaria está acusada, además, de recibir una comisión por parte del empresario Sergio Taselli.

El Máximo Tribunal hizo lugar al recurso presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal, y en consecuencia dejó sin efecto la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que los sobreseimientos de Miceli y otros ex funcionarios quedarían revocados debiendo continuarse con la investigación.

Según la hipótesis de la acusación, Felisa Miceli y su pareja en ese momento, el ex funcionario Ricardo Velasco (ya fallecido), habrían recibido de parte de Sergio Taselli un pago indebido del 20% del monto de la operación, para definir el proceso administrativo de compra en favor de la empresa “Santa Elena Alimentos S.A.”.

Entre los imputados, además de Miceli, Velasco y Taselli, se encuentran: Juan C. Fabrega, Eduardo A. Barbier, Jorge C. Miralles, Alberto H. Vidal, Oscar P.E. Ferrari, Ricardo J. Lospinatto , Eduardo F. Caballero Lascale , Gabriela Ciganotto , Emilio F. García Escudero, Estela A. Palomeque y Marcelo Quevedo Carrillo.