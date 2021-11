La Corte Suprema anuló el sobreseimiento de Felisa Miceli

Entre los imputados, además de Miceli, Velasco y Taselli, se encuentran: Juan C. Fabrega, Eduardo A. Barbier, Jorge C. Miralles, Alberto H. Vidal, Oscar P.E. Ferrari, Ricardo J. Lospinatto , Eduardo F. Caballero Lascale , Gabriela Ciganotto , Emilio F. García Escudero, Estela A. Palomeque y Marcelo Quevedo Carrillo.

La condena por la bolsa de dinero

Cabe recordar que Felisa Miceli fue ministra de Economía en 2005 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Estuvo en el cargo hasta julio de 2007, cuando se encontró en el baño de su despacho una bolsa que tenía $100 mil y 31 mil dólares. Fue durante una requisa de rutina de oficiales de bomberos que dejaron asentado el hallazgo en un acta. La funcionaria explicó que era dinero para una operación inmobiliaria.

En diciembre de 2012 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a Felisa Miceli a 4 años de prisión y a ocho de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los delitos de encubrimiento agravado por el dinero encontrado y sustracción de documento público por la destrucción del acta que hizo bomberos. También ordenó el decomiso del dinero encontrado.

"Sería tremenda injusticia que yo vaya presa, estoy arrepentida de haber llevado el dinero, fue un error. Nunca jamás voy a ocupar un cargo público, ya aprendí la lección. No es por miedo, es porque me da rabia, me da pena, que sea tanta injusticia", dijo llorando la ex funcionaria al hacer uso de la palabra en los tribunales de Comodoro Py.

Luego la condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal pero consideró que el monto de la pena no estaba justificado y ordenó que se dicte uno nuevo. Así, un nuevo tribunal oral la fijó en 3 años de prisión en suspenso, a seis años para ejercer cargos públicos y el decomiso de la plata. Esa decisión fue confirmada en abril de 2015 por la Corte Suprema y así quedó firme la condena.