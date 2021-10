Felipe Solá contó que "le costaba hablar" con el Presidente

En tanto, sobre la carta que escribió Cristina Kirchner, Felipe Solá afirmó: "Me conmocionó la carta de Cristina y sirvió porque al día siguiente las cosas empezaron a solucionarse. Recibí algunas señales indirectas de apoyo por parte de Cristina Kirchner. Me tomaría un café con Cristina, Pero con Alberto o Cafiero si me llaman pero me guardo si le diría a Santiago que me pida disculpas". Por último señaló que: "No volvería a tener un cargo público, pero la política nunca se abandona".