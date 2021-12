Para Gómez Maiorano, un punto llamativo es que “si bien sucesos de ésta índole suelen ocurrir en la esfera de intimidad de las partes, al menos cuatro de los hechos a cuyo análisis corresponde abocarse habrían tenido lugar ante testigos presenciales”, y que aunque se reunió gran cantidad de declaraciones, “no fue factible respaldar las acusaciones”.

Ante la decisión de la magistrada, Gustavo D’Elía, abogado de Viviana Aguirre, se mostró disconforme y, de acuerdo al portal Teleshow, anunció que apelarán la resolución: “Vamos a ir a la Cámara”, anticipó

“Este fue el regalo de Navidad que la jueza le hizo a Gianola. Hay pruebas de un abuso y lo premia por ser famoso. Estamos muy enojados. La jueza cree que falta. Cuando haya más chicas abusadas vamos a decir: ‘¿Quién tiene la culpa. el violador o la doctora que los deja en libertad?’”, consideró D’Elía.

Por su parte, Alejandro Cipolla, abogado de Meneses, coincidió con su colega. “Claramente vamos apelar. Entiendo que es una vergüenza el fallo de la doctora. Creo que siempre apoyó a Gianola, desde el momento que le concedió la eximición de prisión en contra de la misma ley que prohíbe otorgar este beneficio en personas imputadas en delitos que la pena máxima supere los 8 años”. Además, sostuvo que la magistrada “actúa más como abogada defensora que como jueza”.

El procesamiento del actor fue pedido por la fiscal de la UFEM, solicitud que luego la jueza rechazó tras el descargo de los abogados de la defensa, Federico Schumacher y Diego Onorati.

Luego del llamado a indagatoria, la jueza podría decidir el procesamiento del acusado con prisión preventiva si lo creyera necesario, el sobreseimiento, o la falta de méritos, como hizo en este caso Gómez Maiorano.

Tras haberse negado a declarar en la primera citación, Fabián Gianola presentó un escrito de 26 páginas para ampliar su indagatoria ante la Justicia en la investigación que se sigue en su contra por 7 casos de abuso sexual.

“El llamado a prestar declaración indagatoria me alarmó y lamentablemente veo que debo probar mi inocencia”, marcó en su descargo, en el que se declaró "inocente de todas las imputaciones" a las que tildó de "infundadas e insostenibles" y cuestiona a sus denunciantes.

Las acusaciones fueron realizadas por la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses y el pedido había sido requerido por la fiscal de la UFEM.

“Dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces que me perjudican en forma integral”, sostuvo.

“Jamás la violé. Jamás abusé sexualmente de nadie ”, aseguró y señaló que todo lo denunciado era mentira. Incluso, denunció que ambas mujeres tuvieron intenciones de establecer alguna situación sentimental a la que no dio lugar. “Se me insinuaban y algunas veces me han generado incomodidad, pero las dejé pasar por el bien del vínculo laboral”, manifestó en el escrito.