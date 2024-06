Fabiola Yañez ya eligió nombre para su documental y será de 6 capítulos

“Evidentemente tiene cosas para decir, no las pudo decir antes y siente que ahora es el momento de decirlas. Ella se siente una exiliada, siente que no puede venir a la Argentina”, agregó.

Por otro lado, sobre el nombre del documental, la periodista contó en redes sociales que ya tiene la confirmación del nombre oficial y que a su vez, el documental constará de 6 capítulos.

"Tengo la confirmación de cómo se va a llamar el documental de Fabiola Yáñez", anunció en la red social X, donde amplió que se titulará "Fabiola, la verdad" y estará compuesto de 6 capítulos de 40 minutos.

"Habla de todo, de Alberto (Fernández, su pareja y ex presidente), de Cristina (Fernández de Kirchner, ex vicepresidenta), cuenta que está separada, habla de 'La fiesta de Olivos', del Vacunatorio vip, de corrupción...", agregó.

En esa misma línea, contó que la rutina que Yáñez mantiene actualmente, es de "una vida muy austera". "No tiene auto, vive en un departamento de 2 dormitorios en el centro de Madrid, que no es de ella. Sale solo a hacer las compras y a ocuparse de su hijo. Está con proyectos propios para trabajar, acaba de terminar el documental y su libro", escribió.

"'Tengo que ponerme fuerte por mi hijo', le cuenta a su entorno. El mismo entorno reducido que asegura verla muy sola, extrañando a su familia que está en Argentina. 'No ve a nadie, algunos pocos amigos, contados con los dedos de una mano'”, describió la periodista sobre la ex primera dama en sus redes sociales.

Sobre la relación de Fabiola y Alberto no se sabe nada oficial, y si bien están alejados porque ella vive en España con el niño, y él en Argentina, no se puede decir fehacientemente que estén separados porque la pareja no lo confirmó.