Fabián Pepín Rodríguez Simón, con pedido de captura internacional

En el día de ayer (21/9), Interpol activó el alerta roja y ordenó la captura internacional del diputado del Parlasur y ex asesor del ex presidente Mauricio Macri, Fabián Pepín Rodríguez Simón, quien se encuentra en Uruguay en calidad de prófugo (ahora). Anteriormente, el ex funcionario había solicitado asilo político en el país vecino pero este, finalmente, fue denegado.