Expectativa: Javier Milei da el brazo a torcer o no tiene Ley

Los bloques aliados, discrepan sobre el aumento de retenciones al campo y en particular a los derivados de la soja. Los gobernadores de Juntos por el Cambio ven peligrar las relaciones carnales con la primera magistratura a partir de las divergencias.

El caso del Banco Nación, que viene generando controversia, podría reformularse en el proyecto como una “sociedad de participación mixta”, explicó La Nación.

El Gobierno hizo una primera oferta a los bloques aliados el jueves por la noche, en una reunión a la que asistieron el ministro del Interior, Guillermo Francos y Santiago Caputo como enviados del Poder Ejecutivo. En ese cónclave, los emisarios de Javier Milei presentaron un memo de 8 páginas con los cambios que el Presidente estaba dispuesto a ceder. La negociación fluyó, pero los diputados potencialmente aliados exhibieron su disconformidad con el alcance de algunas modificaciones.

En este sentido, 2 frentes se abren en relación al Índice de precio al Consumidor: o se deroga el artículo o se actualiza el índice a partir de febrero.

Los bloques aliados se perfeccione mediante escrito, que las jubilaciones no perderán contra la inflación. El problema aquí se presenta con la actualización que será necesario ponderar y aplicar, por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados en los meses de diciembre 2023 y enero en curso.

Francos dijo en las últimas horas, en una entrevista con TN: “Estamos viendo 2 o 3 alternativas diferentes para tratar el tema… Dejar la fórmula como está sería una”.

“Toto” Caputo debe definir por dónde pasará el ajuste si persiste en la idea de arribar al déficit 0%.

Retenciones

El Gobierno sacó de la ley los derechos de exportación sobre 36 productos regionales pero no quiere estirarse más. “No hay más margen. Ya sacamos a las economías regionales y nos genera un agujero de 800 millones de dólares”, apuntó a la nacion un importante colaborador oficial. Ayer, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro -uno de los mandatarios con diálogo más fluido con la Casa Rosada- manifestó en la red social X: “No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error de ponerle un pie en la cabeza de los que producen”.

Privatizaciones

El Gobierno sacó de la nómina a YPF, pero ahora podría sumar al Banco Nación como una “sociedad de participación mixta”. Además, incluiría un párrafo para que cada privatización deba pasar por una comisión bicameral revisora. Igual que ocurrió en los 90.

CGT

Mientras tanto la Confederación general del Trabajo, vigil luego de un largo sueño, agita la bandera de los derechos que perdería la clase trabajadora, sin advertir que el número de trabajadores registrados es mínimo y que en nuestro país dicha clase se halla en peligro de extinción.

cgt-conferencia-paro.jpg La CGT promovió la cautelar contra el tramo laboral del DNU que fue dictada este miércoles. NA

Héctor Daer lanzó una durísima amenaza contra diputados de la oposición "dialoguistas" que negocian con La Libertad Avanza (LLA) para acompañar en la Cámara baja la aprobación del paquete de reforma del Estado.

"Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle", advirtió en tono amenazante a los diputados opositores. "Si van y entregan el Banco Nación, no van a poder caminar porque no es un tema de los trabajadores sino que generó las posibilidades de desarrollo de todo el país", advirtió Daer.

"El debate de fondo es si se va a destruir un instrumento, que no es el mejor pero que existe, para la actualización de las jubilaciones y el tema de las privatizaciones. Me extraña que hoy en los medios lo único que quieran sacar de las privatizaciones es YPF".

"La Convención Radical fue clarísima y durísima en el tema de no aprobar la ley ómnibus y rechazar el DNU. Hemos hablado con un montón de radicales, diputados y no diputados, que están en contra. Toda la fantasía de que esto si o si se termina en enero, ya no está. Toda la fantasía de que es todo o nada, ya no está", subrayó.

Pablo Moyano, alzó también la voz agitando "voltear el DNU". "Hoy el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus, movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto de los que se van a ir generalizando en las distintas actividades".

El agite tiene adherencias. Axel Kicillof sostuvo que se sumará a la movida, asimismo La Cámpora,

Las críticas al Gobierno también fueron realizadas por el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, quien apuntó contra el ministro del Interior, Guillermo Francos.

“Francos tiene una escuela política que tiene capacidad de diálogo pero quedó desempoderado en esta instancia", disparó Rodríguez. Otros, del mismo riñón aseguraron que la figura de Francos estaba desdibujada de la escena política de la negociación.

La UCR

El presidente de bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, convocó a una reunión de bloque virtual este mismo jueves, pasadas las 21.30, cuando salió del encuentro con Martín Menem y Guillermo Francos. Les pasó en limpio las novedades y los legisladores se dividieron por áreas temáticas para estudiar los cambios. Esas reuniones tuvieron lugar este viernes y seguirán el fin de semana.

La obra pública se para

Mientras tanto, empresas del rubro de la construcción dedicadas a la obra pública ya comenzaron a despedir empleados, mientras en los municipios esperan que se produzca un aluvión de demanda en el sector estatal de la educación y la salud -que ya están "funcionando al límite"- por parte de vecinos que "se caen" del sistema privado. La misma fuente consultada por NA comentó finalmente: "Los intendentes están preocupados por la situación porque más desigualdad también genera más inseguridad en los barrios, esto indefectiblemente es así".

