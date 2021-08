Esperando a Julián Domínguez, Chien Chia Hong y los espías

En el caso de los estadounidenses, el mensaje es que ya no está el 'pro chino' Agustín Rossi -pese a que Rossi era de la confianza del Presidente... hasta que dejó de serlo- e iría -"hasta que no lo veo, no lo creo", dicen en el barrio- el peronista bonaerense (de Chacabuco) promovido en su momento por Carlos Ruckauf y siempre de buenos vínculos con la Iglesia Católica.