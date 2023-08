Escándalo: Paralímpico sin brazos es premiado con un reloj

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRicardoTen_%2Fstatus%2F1690035928713113603&partner=&hide_thread=false Nochmals vielen Dank @TISSOT und in diesen Super-Weltmeisterschaften #Glasgowscotland2023 gibt es bereits 3 3 3 Ich danke Ihnen vielmals für Ihren Beitrag zu einigen Inklusions-Weltmeisterschaften https://t.co/GNIZ6wqdr1 pic.twitter.com/kAzEXSXuX7 — Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023

En el transcurso de una entrevista con el sitio Cycling Weekly el ciudadano español relató cómo, a sus ocho años, tocó cables de alto voltaje.

“Los médicos tuvieron que amputarme ambas manos y la pierna izquierda. El 76% de mi cuerpo terminó con quemaduras de tercer grado”. “Los médicos tuvieron que amputarme ambas manos y la pierna izquierda. El 76% de mi cuerpo terminó con quemaduras de tercer grado”.

“Después del accidente fue un drama muy grande para mi familia. No queda otro remedio que adaptarte a tu nueva situación y siempre he tenido la suerte de sentirme muy arropado por mi entorno. El deporte fue una herramienta importante para sentirme uno más, que era lo que buscaba con mis compañeros de clase, mis amigos… Si ellos jugaban a algo, yo también lo intentaba y se me daba bien. Cuando descubrí que podía competir no lo dudé. El deporte me lo ha dado todo. Ese momento tan dramático y terrible me ha convertido en la persona que soy, me ha dado la oportunidad de conocer el mundo”, expresó Ten en una entrevista realizada al diario AS, el año pasado.

