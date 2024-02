Encuesta: Fuerte baja de la imagen de Milei en el conurbano

La comparación se hizo con los números que había conseguido en los mismos lugares Milei en diciembre, apenas asumió. Pero ahora, el cambio es considerable y negativo: en la primera encuesta, el Presidente tenía más imagen positiva que negativa en 16 de los 24 distritos; ahora, apenas en tres.

Con el 61,2% Almirante Brown es el distrito que peor imagen tiene del mandatario, lo que deja solo un 33,5% con positiva. Lo que implica una variación respecto al relevamiento de diciembre, donde ese último porcentaje había sido del 41%.

Por debajo, quedaron Avellaneda, con el 59,8% negativo (33,9% positivo ahora, versus 40,3% de diciembre); Malvinas Argentinas, 59% (36% vs. 42,9%); Moreno, 58% (36,9% vs. 44,9%); Lanús, 58% (37,5% vs. 43%); La Matanza, 56,6% (37,5% vs. 44%); Berazategui, 55,9% (37,7% vs. 43,9%); Lomas de Zamora, 56,7% (38,2% vs .45,4%).

En el rango medio de valoración a Milei, se ubicó Florencia Varela, con el 54,7% de imagen negativa (38,8% positiva vs. 44,8% de diciembre); Quilmes, 56,3% (39% vs. 44,8% respectivamente); José C. Paz, 55,8% (39,1% vs. 46,6%); Esteban Echeverría, 55,3% (39,3% vs. 45,5%); Ezeiza, 54,4% (39,5% vs. 44,3%); Merlo, 53,3% (40,1% vs. 46,2%); Morón, 54,4% (40,7% vs. 48,6%) y Hurlingham, 52,3% (40,9% vs. 47,5%).

Dónde tiene mejor imagen Javier Milei

Por otro lado, en el ranking de los distritos en donde Milei tiene mejor imagen quedó liderado por Tigre, al cual pertenece su competidor del balotaje, Sergio Massa, con el 52% (42,8% negativa y 5,2% "No sabe/ No contesta"). Por encima de San Isidro, 51,8% (43,2% y 5% respectivamente) y Vicente López, 49,8% (44% y 6,5%).

El cuarto lugar lo ocupó San Fernando, con 44,5% (52,5% negativa y 3% "No sabe/ No contesta"); seguido por San Miguel, 42,5% (51,6% y 5,9% respectivamente); Ituzaingó, 42,1% (53% y 4,9%); General San Martín, 42% (52,7% y 5,3%); y Tres de Febrero, 41,1% (51,2% y 7,7%).