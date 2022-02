En su cumpleaños 60, Sergio Berni espera el cromatógrafo

El profesor de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Damin, mencionó que a veces se 'estira' la droga con medicamentos que suelen ser inocuos: Paracetamol, Ibuprofeno.... Pero los dealers también pueden buscar un mayor efecto y mezclan con algún alucinógeno, según el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien hoy 03/02 cumple 60 años en medio de una emergencia que tiene hasta consecuencias políticas.

El diario The New York Times, en un artículo publicado en septiembre 2021, informó de dealers que 'cortaban' los narcóticos con fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

https://twitter.com/mauroszeta/status/1489072800635654144 Ya son 20 los muertos y 74, los intoxicados por la droga comprada en Puerta 8, en Tres de Febrero. Investigan la composición de las dosis. Un posible elemento de mezcla es el fentanilo, informó el Ministerio de Salud provincial. — Mauro Szeta (@mauroszeta) February 3, 2022

El fiscal Germán Martínez y el fiscal general Marcelo Lapargo, ambos de San Martin, quienes ejecutaron los allanamientos en el asentamiento Puerta 8, esperan el resultado de la cromatografía para definir el próximo paso.

Los familiares de las víctimas señalaron a Puerta 8 como el lugar en el que compraron la droga envenenada, un barrio humilde junto al Camino del Buen Ayre, cerca del repositorio del Ceamse: algunos de los fallecidos se dedican a la compra y venta de metales y otros elementos que se rescatan de los residuos.

Desde el gobierno provincial se difundió un alerta porque aparecieron casos en Tres de Febrero, San Martín, Hurlingham, Morón, Ituzaingó, Tigre, General Rodríguez y Moreno.

Cocaína.jpg ¿Qué le pusieron a la cocaína?

Desesperados

La investigación comenzó temprano por la mañana, el 02/02: habían fallecido 4 personas internadas en el Hospital Municipal San Bernardino del partido de Hurlingham.

En Puerta 8 se secuestraron 400 'papelitos', y Berni dijo: “Este lugar lo allanamos el 18/12, pero se ve que volvieron a vender igual que antes”.

En Puerta 8, Loma Hermosa (3 de Febrero), fueron 10 las personas detenidas en un 'búnker', y los envoltorios secuestrados durante el operativo serían similares al que aportó el familiar de una de las víctimas fatales. Una muestra de esa sustancia fue enviada al cromatógrafo.

Un grupo de familiares de los detenidos denunció que eran “perejiles” y fueron a reclamar su libertad frente a la Comisaría 11 de Hurlingham.

“Los policías de la Comisaría 11 les cobran coimas a los transas y saben muy bien donde están metidos”, aseguró la tía de uno de los detenidos.

Ella dijo que se llevaron a su hermano y a su sobrino como “jefes de la banda de narcotráfico. Hicieron un simulacro, mi hermano vive adelante de la casa donde está toda la droga. Entre los detenidos habrá 2 o 3 que serán 'soldaditos' pero la droga viene de otro lado”.

La mujer además denunció irregularidades previas en esa comisaría, donde casi le “matan un hijo a palos”.

Por su parte, el padre de un menor de 16 años, detenido durante los allanamientos, dijo que su hijo tampoco estaba relacionado al hecho: “Mi hijo estudia y yo trabajo cortando pasto, me conocen todos, por eso vengo”.

Esperando

El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, sostuvo ue la cocaína fue adulterada "intencionalmente" porque "no parece ser un error en el procesamiento del material".

"Esto es excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente. No es un error en el procesamiento del material, o no parece serlo porque todavía la pericias no están", agregó Lapargo, quien espera la pericia toxicológica. Ni siquiera tenía los informes definitivos de las autopsias.

"Tenemos un testimonio de una persona que estaba en un grupo consumiendo que dijo que él consumió una cantidad pequeña, se sintió mal y no consumió más. Que con el había otras personas que siguieron consumiendo y fallecieron 3 de ellos", agregó al canal TN.

"Es conjetural pensar que es un ajuste narco. Esto es excepcional, no sucede habitualmente como para comparar con otro caso y que yo diga que esto es lo que pasa en un ajuste entre bandas, porque no tenemos antecedentes", señaló.

Lapargo aseguró que "la urgencia es retirar del mercado el veneno".

"Hay que poner en conocimiento a la población. Hoy debe haber mucha gente que pensaba consumirla en las próximas horas y la cantidad de internados nos hacer ver que lo más importante es frenar este proceso", agregó.

Por ese motivo Berni pidió que no consuman, lo que provocó una situación muy extraña con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien tuiteó una ironía y luego la borró.

https://twitter.com/FernandezAnibal/status/1489066927376855045 Dejemos las cosas en claro. Acordé con Sergio Berni ayudarlo a tratar de advertir respecto del consumo de droga, atento a lo que estamos viendo. Mis compañeros subieron esa imagen suponiendo que ayudaría. Me pareció un horror y lo borré.

Si alguien sé sintió mal, pido disculpas — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) February 3, 2022

En el día de su cumpleaños 60, Berni espera algún resultado en las investigaciones acerca de dónde se 'cocinó' esa cocaína y quiénes son los responsables, para conocer el circuito de distribución que alcanzaron esos 'papelitos'.