En 2022, el PAMI busca nuevos aires

Durante la pandemia los trabajadores y trabajadoras del Instituto (PAMI) nunca dejaron de prestar tareas y brindaron apoyo, contención y soluciones a más de 5 millones de afiliados y afiliadas del PAMI. Pero no fue ni es suficiente.

Leandro Vallejos afirma:

"Siempre marcamos el camino. Nos pusimos a disposición desde el primer momento. A principio de año solicitamos la urgente vacunación para todo el personal del Instituto, propusimos a las autoridades medidas de Higiene y Seguridad, exigimos la implementación de protocolos y los elementos necesarios en los diferentes ámbitos de trabajo. También solicitamos una recomposición real del salario."

"Ha comenzado una transformación profunda en los Sindicatos obreros de todo el país, de la mano de una mayor participación de los y las afiliadas porque, de lo contrario, las estructuras tambalean. Es algo que nunca debió dejar de suceder pero, a veces, en algunos gremios deciden sólo 1 o 2 personas sin escuchar a los afiliados y afiliadas quienes son los únicos dueños dueños de un sindicato."

"Sabemos que los trabajadores y trabajadoras quieren sentirse más escuchadas, más acompañadas y más empoderadas. Creemos en un sindicalismo como motor para el crecimiento de los trabajdores y no en un sindicalismo como motor de crecimiento de la dirigencia."

'La 13 de Noviembre'

El 13 de Noviembre de 1996 es la fecha en que los empleados de PAMI resistieron lo que llaman "el desguace", que ponía en riesgo la existencia de la institución.

Sin embargo, la pregunta inevitable a Leandro Vallejos es la siguiente:

-¿Por que se alejó de la comisión directiva actual en la Seccional 11?

-No me alejé, me corrieron porque discrepaba con ambiciones personales de algunos, no me dejaron cumplir mis obligaciones, vaciaron de contenido mi rol de secretario gremial. Quien quedó a cargo no es idóneo para conducir una seccional y lo registran los afiliados a causa de la mala gestión.

-Pero no es sencillo ser opositor en un gremio....

-Sí, el oficialismo tiene 'la billetera' y 'el aparato' para complicarte siempre. Pero estoy rodeado de grandes personas que no me abandonaron en ningún momento, ni siquiera cuando unos rufianes armaron una campaña sucia para desprestigiarme. Nosotros podemos dar la cara en todos lados. Otros no podrían explicar lo que me hicieron.

-Entonces, ¿es cierto que en febrero habrían realizado una intrusión en sus comunicaciones privadas?

-Eso está en manos de la Justicia que determinará cómo, quién y por qué uso mi línea de teléfono celular durante 48 horas. Tengo la esperanza de que no haya sido de caso de espionaje de un dirigente de mi gremio.

-¿Cómo calificaría su relación con el Secretario General del gremio?

-Mi relación fue muy buena e integramos su equipo cuando pudo llegar a la Secretaria General a nivel nacional. Con el tiempo surgieron diferencias de forma y modo de ver el gremialismo y la política, y se profundizó cuando decidí armar 'La 13 de Noviembre'. Pese a las marcadas y crecientes diferencias, lo respeto. No hablamos desde marzo pero cuando ganemos las elecciones en 2022 me sentaré a dialogar por el bien de los compañeros.

-¿Elecciones en 2022?

-Sí, el 25 de febrero de 2022, en la Seccional 11 Nivel Central, del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto. Estaremos ahí.