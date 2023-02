Embarazadas rusas: La mafia detrás de la migración

Las últimas 3 detenidas habrían ingresado con su pasaporte, cuando se les preguntó por el embarazo dijeron tener 33 semanas de gestación pero sin pasaje de vuelta y sin ningún acompañante. Por lo tanto se comenzó está investigación de la presencia de una organización que trae mujeres embarazadas de Rusia, quienes eligen nuestro país porque es un beneficio por la guerra que se está dando actualmente.

Según la información oficial de Migraciones, en los últimos 3 meses han ingresado 5.600 mujeres rusas. La organización que se investiga se llama “Legalización por parto en argentina”, quienes le dan indicaciones a estas mujeres de que vayan como turistas pero sin pasaje de vuelta.

Además, de que ofrecen diferentes paquetes para realizar estos “trámites”, el cual uno de ellos cuesta 15 mil dólares. Eso se termina cuando nace el bebé y le permite a la madre, y al padre, obtener la ciudadanía argentina, ya que así lo dictamina la ley.

Sin embargo, cuando Migraciones descubre que una persona dice venir por turismo y viene con otro fin, está cometiendo un delito al mentir. Florencia Carignano, en diálogo con Jorge Rial, dictaminó:

El problema no es que vengan a parir a la Argentina, sino que está gente viene y se va, no vuelve nunca más y se va con un pasaporte, uno de los más seguros porque puede entrar a 171 países sin visa y que les permite tener la visa americana por 10 años. El juzgado va a admitir que entraron mal pero les va a permitir que se queden por el estado avanzado del embarazo.

Hay una investigación de haber a quien les estamos dando los pasaportes. Por eso empezamos a tomar medidas cuando notamos que se repetía un patrón. Hemos dado todas las investigaciones a disposición del juzgado federal que está investigando estas mafias, porque detrás de estas chicas hay mafias que lucran con todo esto. Nosotros estamos colaborando con todo lo que podemos.

Además, la Directora Nacional de Migraciones, dijo que “ayer a la noche llegó un vuelo con 33 pasajeros de nacionalidad rusa por lo que en migraciones estamos haciendo constataciones de domicilios , viendo la permanencia de los mismos y muchos han declarado hoteles internacionales en el cual hemos ido y no están registrados, es decir, le siguen mintiendo al estado argentino”.

Migraciones y el Ministerio del Interior lo que puede hacer es denunciar y mostrar que hay mafias, después no se hace nada más y la justicia les dice que ingrese, no se puede hacer nada más. Migraciones y el Ministerio del Interior lo que puede hacer es denunciar y mostrar que hay mafias, después no se hace nada más y la justicia les dice que ingrese, no se puede hacer nada más.

Algo que Carignano dejó muy en claro fue que las mujeres rusas que están detenidas en Ezeiza “estuvieron comiendo, no están presas, el médico del aeropuerto las va a revisar cada tres horas porque se lo pedimos. Si ellas fueron maltratadas fue por parte de las aerolíneas porque cuando fueron detenidas están bajo el poder de la aerolínea. Migraciones no tiene contacto con ellas, más que ofrecerles un vuelo de vuelta el cual no quisieron subir y ahi se cortó el diálogo”.

https://twitter.com/C5N/status/1624119809259470888 "Querían venir a tener hijos para irse con el pasaporte"



La palabra de Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones



[EN VIVO] https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/Qx6RcVIeeU — C5N (@C5N) February 10, 2023

Lo que dicen los abogados representantes de las embarazadas

Las mujeres rusas, al menos las detenidas en este momento, cuentan con la representación de 2 abogados. Una de ellas es Liliano Borysiuk, representante de la comunidad ruso parlante en argentina, quien declaró en diálogo con Rial:

Desconozco la organización que estas mujeres usaron para ingresar al país. Me contactó el marido de una de ellas, quien estaba en Argentina desde hace 3 semanas. A su mujer la detuvieron con el pretexto de que venía sola, no acompañada por su marido y que estaba en estado de embarazo. Migraciones la acusó de “falsa turista”, pero ella ingresó al país correctamente con un certificado médico. Todas tenían pasaje de regreso. Desconozco la organización que estas mujeres usaron para ingresar al país. Me contactó el marido de una de ellas, quien estaba en Argentina desde hace 3 semanas. A su mujer la detuvieron con el pretexto de que venía sola, no acompañada por su marido y que estaba en estado de embarazo. Migraciones la acusó de “falsa turista”, pero ella ingresó al país correctamente con un certificado médico. Todas tenían pasaje de regreso.

Por otro lado, el otro abogado representante de 3 mujeres embarazadas, Christian Rubilar fue contra la palabra de Florencia Carignano, acusandola de abandono de persona. Este hombre es el denunciante penal con respecto a estas organizaciones. En diálogo con Jorge Rial dijo:

Este es un falso gurú que cobra 500 dólares la consulta y les dice a las mujeres que se tienen que embarazar. Ofrece 3 paquetes, uno de los cuales sale 15 mil dólares, y el promete que vienen acá y tiene la ciudadanía express y eso es falso. Las traen engañadas y después las defrauda, ya que se aprovechan de la gente en la desesperación de la guerra. Este es un falso gurú que cobra 500 dólares la consulta y les dice a las mujeres que se tienen que embarazar. Ofrece 3 paquetes, uno de los cuales sale 15 mil dólares, y el promete que vienen acá y tiene la ciudadanía express y eso es falso. Las traen engañadas y después las defrauda, ya que se aprovechan de la gente en la desesperación de la guerra.

Christian Rubilar - abogado.jpg Christian Rubilar, abogado representante (Foto: Captura de pantalla)

El abogado dejó bien en claro que no es tan fácil acceder a la ciudadanía ya que se debe probar su permanencia en el país porque “no pueden obtener la ciudadanía si tienen a los bebés y se van, deben tener un trabajo honesto, domicilio, haber estado un mínimo de 30 meses y no tener antecedentes penales. No es culpa de la gente, sino del que organizo todo y estafa a la gente”.

Debido a toda la situación que está ocurriendo hubo esta tarde una audiencia judicial vía zoom en Lomas de Zamora, donde los representantes legales de dichas mujeres presentaron un habeas corpus para que se les contemple la asistencia de salud que necesitan. En principio podrían salir del aeropuerto pero todavía no está la resolución, por lo que estas mujeres todavía están esperando.

Migraciones aclaró que lo irregular de la situación es la rapidez de los abogados, es decir, que la organización estaba preparada por si ocurre este tipo de situación.

------

Más contenido en Urgente24:

Suspenso en América TV por Marcelo Tinelli, gastador serial

Pesca ilegal: Sindicatos piden atender a la "armada" china

Massa contra La Cámpora y CFK contra Alberto: "Es un sorete"

¿Estrés? Viviana Canosa se ausentó LN+ y denunció aprietes

CNN Radio no fue lo que Marcelo Longobardi esperaba