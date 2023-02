Embarazadas y deportadas: Migraciones no dejó entrar a 3 mujeres rusas

Es un acto de violencia hacia la mujer. No reciben asistencia médica, no pueden salir del aeropuerto. Están con trabajo de parto en Ezeiza sin poder ir al hospital y la quieren subir a un avión. Es un acto de violencia hacia la mujer. No reciben asistencia médica, no pueden salir del aeropuerto. Están con trabajo de parto en Ezeiza sin poder ir al hospital y la quieren subir a un avión.