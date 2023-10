Elecciones 2023. De la banalización al negacionismo

Las redes sociales han obrado como amplificador de esas tendencias; hoy, puede afirmarse que lo que no pasa por las redes sociales, no existe. En este sentido, la explosión de este tipo de contenidos, no pocas veces ligados a la posverdad han tenido como función naturalizar, como "relativos", conceptos caros, impolutos e incuestionables, que el inconsciente colectivo supo acuñar y fortalecer con el paso del tiempo. Como todos sabemos "el pez no se moja" y esto sí, es una premisa universal propia de un silogismo perfecto.